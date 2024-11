Rueda lamenta la falta de autocrítica del Gobierno central con la DANA y defiende el veto a Teresa Ribera

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha respaldado este lunes la decisión del Partido Popular de España de bloquear el nombramiento de Teresa Ribera como vicepresidenta del nuevo Ejecutivo comunitario.

En una rueda de prensa tras la reunión semanal del Consello de la Xunta, Rueda ha argumentado que la falta de explicaciones por parte del Gobierno central sobre la gestión de la reciente DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) "invalida" a Ribera para asumir mayores responsabilidades en Europa.

“La falta de explicaciones por parte del Gobierno central te invalida bastante para un cargo mucho más superior”, señaló Rueda, añadiendo que la intención de Ribera de optar a un puesto en la Comisión Europea “le estaba ocupando mucho más tiempo que ser ministra”.

Según el mandatario gallego, Europa debe gobernarse “con los mejores”, y la gestión de la DANA por parte del Ejecutivo central ha evidenciado importantes carencias que, a su juicio, justifican la postura del PP europeo liderado por Manfred Weber.

En el ámbito europeo, la designación de Teresa Ribera como comisaria ha generado discrepancias entre Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y Manfred Weber, líder del PP europeo.

Al respecto, Rueda ha calificado la posición del PP español de "coherente", confiando en que ambos líderes, que son "del mismo partido", llegarán a un entendimiento. "Son buenos políticos, hasta ese punto no creo que haya fricciones", declaró, manifestando su deseo de que se resuelva este desacuerdo.

No obstante, Rueda también subrayó que la falta de explicaciones y de asunción de responsabilidades por parte del Gobierno español ha erosionado la credibilidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez en este y otros frentes. Según el líder gallego, ningún representante del Ejecutivo central ha reconocido errores en la gestión de la DANA, a pesar de que "los hay, y evidentísimos".

Explicaciones y errores

En su intervención, Alfonso Rueda destacó las diferencias entre la gestión de la crisis por parte de Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana, y Pedro Sánchez. Mientras que Mazón ha admitido públicamente errores en su actuación y ha comparecido ante las Cortes Valencianas para dar explicaciones, Sánchez aún no ha rendido cuentas, puesto que su comparecencia en el Congreso está prevista para el 27 de noviembre.

"Desde luego que hubo errores, pero al menos Mazón los explicó", comentó Rueda, valorando también que el presidente valenciano haya asumido el reto de liderar la recuperación de las zonas afectadas por las inundaciones. Según Rueda, esta tarea "no es un reto menor" y será crucial para evaluar la capacidad de Mazón en su gestión futura.

Frente a esto, Rueda ha lamentado la falta de autocrítica del Gobierno central, insistiendo en que el Ejecutivo de Sánchez no ha reconocido ningún fallo en la gestión de la emergencia. "Admitir errores es el primer paso, y en el Gobierno estatal no hubo nadie que lo hiciese", ha reiterado.

"Máxima diligencia" y prevención en Galicia

En relación con cómo habría actuado en una situación similar, Rueda ha asegurado que lo haría con "máxima diligencia", reconociendo errores si los hubiera y tomando decisiones dependiendo de su gravedad.

Además, destacó los esfuerzos de su gobierno en la prevención de catástrofes naturales, subrayando que la Xunta está trabajando en medidas concretas para evitar inundaciones en Galicia. “Nos tomamos muy en serio la prevención”, aseguró.

En este contexto, Rueda ha expresado su esperanza de no verse nunca en un escenario como el vivido en la Comunidad Valenciana, aunque reafirmó su compromiso con una gestión responsable y transparente en caso de enfrentar una emergencia similar. "Ojalá, no solo desde el punto de vista personal, sino también por lo que afectaría a Galicia, no me tenga que ver en ningún caso de esos", afirmó.