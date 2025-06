Seis condenados por sabotear productos de un supermercado en Vigo con lemas anti-Israel

Una protesta política en los pasillos de un supermercado vigués ha acabado con seis condenas por un delito leve de daños. La magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Vigo les ha impuesto una multa de 90 euros a cada uno por colocar pegatinas con lemas como “Israel Genocida” en productos alimenticios y de cosmética de un establecimiento situado en el centro comercial Gran Vía. A esa sanción penal se suma una indemnización conjunta de 171,46 euros que deberán abonar a la cadena afectada.

Los hechos ocurrieron el 5 de noviembre de 2024. Según recoge la sentencia, los acusados actuaron de forma coordinada y colocaron adhesivos en productos y estanterías, inutilizando parte de la mercancía y obligando al personal a emplear tiempo y recursos en las tareas de limpieza.

La jueza subraya que, si bien no se enjuicia la motivación ideológica de los acusados, esta no exime de responsabilidad penal: “Es fácilmente representable que adherir unas pegatinas a unos productos en un supermercado garantiza que no se van a comercializar”.

Pegatinas, grabaciones y confesión

La sentencia considera acreditados los hechos tanto por las grabaciones de seguridad como por las fotografías aportadas y, sobre todo, por el reconocimiento explícito de los acusados, que admitieron haber pegado los lemas en diversos artículos.

La jueza resalta que se trata de hechos “no controvertidos”, asumidos “sin fisuras y con determinación” por los denunciados, lo que ha permitido aplicar la pena mínima contemplada para un delito leve de daños: 30 días de multa a razón de 3 euros diarios.

La acción tuvo consecuencias económicas limitadas, aunque suficientes para constituir delito. El valor inicial de los productos afectados ascendía a 298,60 euros, pero tras las labores de limpieza solo quedaron inutilizados artículos por un total de 26,47 euros: 13,75 euros en productos alimenticios y 12,72 en dispositivos anti-hurto de cosméticos.

A ello se suman 144,99 euros por el coste del personal empleado en retirar las pegatinas, una cantidad que la sentencia considera debidamente justificada.

Absolución parcial y recurso

Dos de las personas inicialmente denunciadas han sido absueltas al no formularse acusación contra ellas, en aplicación del principio acusatorio. En cambio, los otros seis implicados han sido condenados como autores de un delito leve de daños.

La pena impuesta respeta, según la jueza, el principio de proporcionalidad: “Por su mínima entidad, se opta por la duración mínima legal y una cuota diaria homogénea, al margen de la situación económica individual”.

La sentencia aún no es firme y contra ella cabe recurso de apelación ante el mismo juzgado en el plazo de cinco días.