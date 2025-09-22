Sigue activo el incendio de Pantón tras arrasar 2.000 hectáreas, extinguido el de A Fonsagrada y controlado el de Lobios

El incendio declarado el pasado jueves en el municipio lucense de Pantón permanece activo, según ha informado hoy la Consellería do Medio Rural. La situación 2, decretada de forma preventiva por la proximidad de las llamas a varios núcleos habitados, sigue vigente.

El fuego, iniciado en la parroquia de Pombeiro, ha arrasado unas 2.000 hectáreas, afectando también al municipio de Sober. Para su extinción, el operativo acumula la participación de 21 técnicos, 143 agentes, 157 brigadas, 113 motobombas, 9 palas, 6 unidades técnicas de apoyo, 15 helicópteros y 12 aviones, así como efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

En las labores de control se prioriza la protección de la población y la estabilización de focos aún activos, especialmente en zonas complejas como el entorno del río Sil.

Por otra parte, el incendio en A Fonsagrada, iniciado este sábado en la parroquia de Trobo, fue declarado extinguido a primera hora de la mañana del lunes tras afectar a unas 40 hectáreas. En la extinción participaron 14 agentes, 24 brigadas, 15 motobombas, una pala y 3 helicópteros.

En la parroquia de San Xusto de Cabarcos, en el ayuntamiento lucense de Barreiros, el fuego permanece controlado desde el pasado martes. Desde su inicio el 14 de septiembre, la superficie afectada alcanza las 140 hectáreas de monte arbolado, tras un amplio despliegue de medios técnicos y humanos.

En la provincia de Ourense, el incendio declarado en la parroquia deRío Caldo, en Lobios, quedó por fin controlado desde última hora de la tarde del domingo. El fuego, con dos focos que han extendido el área afectada a 3,5 hectáreas, incluyó parte del Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés. En el operativo colaboraron 14 agentes, 24 brigadas, 10 motobombas, 3 helicópteros, 2 aviones y medios portugueses.