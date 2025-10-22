Un temporal con olas de hasta siete metros pone en alerta naranja a la costa norte de Galicia

La Xunta de Galicia ha activado para hoy por la tarde la alerta naranja por temporal costero en el litoral noroeste de la provincia de A Coruña y en toda la costa de Lugo, ante la llegada de un nuevo frente activo que traerá consigo mar combinada con olas de hasta siete metros y vientos que podrán alcanzar fuerza 8 e incluso 9 mar adentro.

La Dirección General de Emergencias e Interior, dependiente de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, ha informado de la situación a través del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia a los ayuntamientos afectados, diputaciones, servicios provinciales, agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y clubes náuticos, entre otros. Con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas y de los bienes, la Xunta ha decidido además suspender la actividad deportiva federada en el mar en los municipios afectados desde las 15.00 horas de hoy hasta las 9.00 de mañana.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el temporal se intensificará durante la tarde con la aproximación de una nueva borrasca activa por el norte, que reforzará la circulación de suroeste y aportará gran cantidad de humedad. Los cielos permanecerán muy nubosos y las precipitaciones serán generalizadas, especialmente en la mitad oeste, donde se esperan lluvias localmente fuertes. El viento del suroeste soplará con fuerza moderada a fuerte, alcanzando refachos intensos en el litoral norte.

Durante la madrugada del miércoles al jueves, la situación será especialmente adversa, con mar muy gruesa y viento intenso. Una vez que el frente más activo abandone Galicia, los vientos girarán al oeste, manteniendo cielos nublados y posibles lluvias residuales en el norte, acompañadas de un descenso moderado de las temperaturas.

La previsión para el viernes apunta a una jornada gris, con abundante nubosidad y precipitaciones en el sur de la comunidad durante la tarde, mientras que la llegada del fin de semana traerá una mejoría relativa: los vientos variarán a componente norte, con aire más frío, menor probabilidad de lluvia y un descenso térmico generalizado.

Desde la Xunta se insiste en la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa —diques, espigones y paseos marítimos— y de extremar las precauciones en cualquier actividad relacionada con el mar. Se recomienda asimismo revisar amarres y cabos de las embarcaciones y consultar la página web del CIAE 112 Galicia, donde se ofrece información meteorológica actualizada y enlaces de interés sobre la evolución del temporal.