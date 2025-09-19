Tensión en un vuelo de Gran Canaria que necesitó dos intentos para aterrizar en Vigo por la fuerza del viento

Un vuelo de Binter ha protagonizado un episodio de alta tensión durante su llegada al aeropuerto de Vigo. La aeronave, un Embraer E195-E2 con matrícula EC-OEP, ha experimentado una aproximación extraordinariamente compleja debido a las condiciones meteorológicas adversas.

Los pasajeros han vivido momentos de considerable nerviosismo cuando la tripulación ha ejecutado una maniobra profesional de aterrizaje frustrado, motivada por la inestabilidad provocada por las intensas rachas de viento.

La aeronave, procedente de Gran Canaria, había realizado inicialmente un contacto parcial con la pista que no habría cumplido con los parámetros de seguridad estándar. Tras un breve rose con el asfalto, los pilotos han reactivado inmediatamente la potencia de los motores, elevándose nuevamente para intentar un segundo abordaje más controlado.

La experimencia de la tripulación ha sido fundamental

La compañía Binter ha calificado el suceso como una operación dentro de los protocolos de seguridad habituales. Los registros de la tripulación han documentado la dureza del aterrizaje en 1,4 puntos sobre una escala de dos, donde uno representa una operación completamente normal.

Los testimonios de los pasajeros han descrito la segunda toma como más firme, incluso percibida como potencialmente brusca, aunque sin que se reportaran daños personales o materiales significativos. La experiencia del piloto y la preparación de la tripulación han sido factores cruciales para resolver la situación con profesionalidad.

En el contexto aeronáutico, este tipo de maniobras se conocen como toma de tierra dura, una situación técnica donde los amortiguadores del tren de aterrizaje absorben las solicitaciones extraordinarias sin comprometer la integridad estructural de la aeronave.

La aeronave finalmente ha completado su aterrizaje a las 12:32 horas, con un retraso de 37 minutos respecto a su programación original. Posteriormente, el mismo avión ha retornado al archipiélago canario aproximadamente una hora después de su llegada a Vigo.

Las fuentes aeroportuarias y la tripulación han registrado oficialmente todos los detalles del incidente, quedando a la espera de cualquier verificación adicional que pudiera requerirse según los protocolos de seguridad aérea.