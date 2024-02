Los trenes Avril, sin fecha de estreno en Galicia

Los trenes Avril no llegarán a Galicia por ahora. Y no lo harán pese a la promesa preelectoral del ministro Óscar Puente, que en la víspera de Reyes visitaba Vigo asegurando que estos convoyes estarían operativos en la Comunidad en el mes de marzo. Y no lo harán, tampoco, pese a las propias declaraciones del Gobierno la semana pasada, que reiteraban la promesa cuando el presidente en funciones de la Xunta, Alfonso Rueda, indicaba que los billetes no se habían puesto a la venta para esta Semana Santa.

Finalmente, el Ministerio de Transportes ha informado hoy de que "no es posible fijar una fecha de inicio definitivo" de los trenes Avril, diseñados para circular a más de 300 kilómetros por hora y cuyo uso estaba previsto para el corredor que une Madrid con Galicia, debido a las "ineficiencias e incoherencias" del proyecto desarrollado por Talgo.

De este modo, Renfe volverá a retrasar una vez más la venta de billetes de trenes Avril a Galicia al estar el constructor Talgo realizando todavía pruebas de "fiabilidad" de estos convoyes, por lo que se desconoce todavía el calendario de entrega de los mismos.

En este sentido, Renfe y el administrador ferroviario, Adif, han mantenido hoy una reunión con Talgo, en la que el fabricante ha manifestado que espera disponer en el menor plazo posible de once unidades de trenes de rodadura desplazable y cuatro de ancho fijo, han informado fuentes ministeriales.

Si Talgo confirma la buena marcha del proyecto "podría iniciarse el servicio en cuanto se formalicen esas entregas de trenes", pero "la empresa no ha transmitido certeza alguna sobre la marcha del proyecto, que todavía refleja ineficiencias e incoherencias", han añadido las fuentes.

"En estas condiciones, no es posible fijar una fecha definitiva de inicio del servicio", que inicialmente se preveía para el primer trimestre de este año.

Así, la puesta en servicio queda a la espera de que Talgo "confirme la buena marcha de todas las pruebas de fiabilidad y los calendarios de entrega, algo que hoy no ha hecho", han añadido desde el Ministerio.