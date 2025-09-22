Tres heridos en un accidente en O Valadouro y susto en Ponteareas tras volcar un autobús escolar

La mañana de este lunes estuvo marcada por dos incidentes de tráfico en las provincias de Lugo y Pontevedra. El primero de ellos ocurrió en la carretera LU-162, a su paso por la parroquia de Budián, en O Valadouro, donde un camión y dos turismos protagonizaron un accidente sobre las 08:15 horas.

Un particular alertó al 112 Galicia de la posible presencia de personas atrapadas. Los Bomberos de Barreiros emplearon material de excarcelación para liberar a dos ocupantes, y el Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 trasladó a las tres personas heridas al hospital de referencia. En el dispositivo colaboraron también la Guardia Civil de Tráfico y Protección Civil de la localidad.

Poco antes, a las 08:05 horas, el 112 Galicia recibió el aviso de un autobús escolar que había volcado en la carretera EP-2703, a la altura de la parroquia de Padróns, en Ponteareas.

A pesar de la aparatosidad del accidente, ni la conductora ni los seis jóvenes de entre 13 y 15 años que viajaban en el vehículo sufrieron lesiones. Las puertas del autobús quedaron bloqueadas, por lo que los Bomberos de Ponteareas procedieron a evacuar a los ocupantes a través del techo.

Todos se encontraban en buen estado, sin que fuese necesaria asistencia sanitaria. Al lugar también acudieron la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local.