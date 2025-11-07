Tres polizones, dos de ellos menores, localizados ocultos en un camión a punto de embarcar hacia Reino Unido desde Vigo

Agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Portuaria de Vigo localizaron esta semana a tres personas, dos de ellas menores de edad, que se encontraban ocultas en el interior de un semirremolque a punto de ser embarcado en un ferry con destino al Reino Unido desde el Puerto de Vigo.

Según informaron fuentes policiales, los tres polizones, todos de nacionalidad extranjera, pretendían viajar de forma clandestina para eludir los controles fronterizos, un método que las autoridades identifican como habitual entre las redes de inmigración ilegal.

Estas organizaciones, según explicó la Policía, llegan incluso a proporcionar alojamiento a los migrantes en las inmediaciones de los puertos y a facilitarles el acceso a las zonas de carga en condiciones que ponen en riesgo su integridad física o su vida.

La alerta se originó cuando un agente de la Policía Portuaria detectó movimientos sospechosos en uno de los semirremolques estacionados en la terminal de carga.

Ante la posibilidad de que hubiera personas ocultas, se activó un operativo conjunto en el que participaron miembros de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana y de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Vigo-Redondela, además de efectivos de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras (UDAIFF) y del Servicio Cinológico de la Guardia Civil, con perros especializados en la búsqueda de personas.

El despliegue permitió localizar a los tres individuos ocultos en el interior del camión, que se encontraba en proceso de embarque hacia las islas británicas. Tras ser rescatados, los agentes procedieron a identificar a los polizones, verificar su situación administrativa y localizar al responsable de la empresa de transporte propietaria del vehículo.

Fuentes de la Policía Nacional señalaron que este tipo de sucesos “son habituales en distintos puertos españoles”, donde los migrantes se introducen en contenedores o zonas de carga durante varios días, portando ropa de abrigo y víveres básicos “para subsistir hasta lograr embarcar” en mercantes o pesqueros con destino al extranjero.