La Xunta suspende el deporte al aire libre en Ourense y Pontevedra por la ola de calor

La Xunta de Galicia ha decidido suspender temporalmente toda la actividad deportiva federada al aire libre en numerosos municipios de las provincias de Ourense y Pontevedra debido a la alerta por altas temperaturas.

La medida, anunciada por la Secretaría Xeral para o Deporte, estará vigente hasta las 21:00 horas de hoy, jueves 7 de agosto.

Aunque se permite la práctica de actividades acuáticas, se recomienda evitarlas durante las horas centrales del día, entre las 12:00 y las 17:00 horas. La decisión afecta a decenas de municipios que se encuentran en las zonas más expuestas a este episodio de calor extremo, especialmente en las comarcas del noroeste, Miño, montaña y Valdeorras en Ourense, y en el interior de la provincia de Pontevedra.

La lista de ayuntamientos afectados incluye, entre otros, Ourense, O Carballiño, A Rúa, O Barco de Valdeorras, A Estrada, Lalín y Silleda. En total, se han visto implicados municipios de hasta cinco comarcas gallegas, donde las temperaturas podrían alcanzar o superar los 41ºC.

El Gobierno gallego ha recordado a la población una serie de recomendaciones para mitigar los efectos del calor. Algunas de ellas son beber líquidos con frecuencia aunque no se tenga sed, evitar bebidas alcohólicas o muy azucaradas, optar por comidas ligeras, mantenerse en espacios frescos y bien ventilados, vestir con ropa clara y ligera, y reducir la actividad física, especialmente en exteriores.

En caso de notar síntomas de agotamiento, mareo o golpe de calor, se debe solicitar asistencia sanitaria inmediata llamando al 061. También se recomienda consultar información actualizada a través del sitio web del 112 Galicia, donde se incluyen datos meteorológicos y enlaces útiles.

Este jueves, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activados avisos por temperaturas extremas en 39 provincias del país, 13 de ellas en nivel naranja. En Galicia, la provincia de Ourense se encuentra entre las zonas con mayor riesgo.