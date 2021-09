La Plage o cómo alargar el verano

Hemos decidido alargar el verano y Marbella mastica un sabroso panorama gastronómico. Desde luego, es posible encontrar mesas de filosofías muy diferentes, que merecen la pena una visita, ya sea por ofrecer unos maravillosos espetos con vistas al mar, una cuidada cocina de producto en alguna de las callejuelas de tan apetecible pueblo o en uno de tantos «beach club» en los que comer bien y pasarlo mejor. Hoy dedicamos estas líneas a La Plage, el espacio estrella de Casanis (www.casanisgroup.eu), uno de los grupos de restauración de referencia en la Costa del Sol, que cuenta, además, con otros dos conceptos: Casanis Bistrot y Mamzel, donde la culinaria de nivel convive con el espectáculo en un ambiente cosmopolita. El responsable de la propuesta gastronómica es el argentino Fabián Cangas, quien apuesta por recetas mediterráneas con ciertos toques franceses y en la que no se puede obviar la parrilla argentina. Nos cuenta que su filosofía entre fogones no es otra que un brutal respeto al producto, ya que cada mañana se recorre el mercado de abastos de Marbella y disfruta parando en cada puesto, charlando con quien se encuentra en el camino y comprando materias primas espectaculares. El café de primera hora lo toma en el Bar Fiesta, rincón en el que vuelan los bocatas a media mañana y en el que el cocinero te prepara el pescado que has comprado minutos antes.

¿Wagyu o lubina?

No deja de visitar tampoco las lonjas de Marbella y de Málaga, en las que los salmonetes y el atún lucen todo su esplendor. También, el pulpo, la lubina, la langosta y el lenguado, que Fabián, cómo no, culmina en una espectacular parrilla, hilo conductor de su cocina. Entre las carnes, llama la atención el chuletón gallego, el entrecot, la hamburguesa de wagyu y el pollo al estilo hawaiano, preparado en una barbacoa clásica americana con zumo de piña, lima, jengibre y salsa agridulce. Es uno de sus platos más especiales, lo mismo que el arroz caldoso de carabinero, la paella negra de pollo y la lubina al estilo vietnamita. Es decir, marinada en jengibre, soja y mirín durante un día antes de enharinarla. Después, fríe la espina con la cabeza y, sobre ella, encontramos la carne con un aliño de «lemon grass», aceite de oliva virgen extra y soja. Un manjar que comparte plato con una mayonesa de yogurt, yuzu y jalapeños. Bocados todos que nos ayudan a parar el tiempo cerca del mar.

Dónde: Urb. Golden Beach. Plaua Real de Zaragoza. Marbella.

Tel.: 952 83 78 62.

Precio medio: 100 euros.