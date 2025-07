Dónde hace check-in Sergi Palacín: en el restaurante Botella para comer un arroz y en Llop de mar, donde se decanta por el suquet de pescado, ambos en Cambrils

Hoy vamos a dedicar estas líneas a un proyecto sorprendente que cierto es no se encuentra en Madrid. Sin embargo, si tienen en mente desplazarse en breve a Cambrils, Hiu ha de ser su destino gastronómico. Siga nuestro consejo. Al frente se encuentra Sergi Palacín, uno de los componentes del prestigioso grupo que el Basque Culinary Center reconoce como los cien jóvenes talentos de la gastronomía. Para entender su trabajo es necesario conocer su intensa trayectoria, ya que los 34 años dedicados a la cocina han dado mucho de sí. Decidirse a abrir su propio restaurante le hizo regresar a su tierra, donde estudió en la Escuela de Hostelería y Turismo. Y antes de dirigir los fogones de The Alchemix, espacio del que se desvinculó, pasó casi diez años en Bangkok como jefe de cocina de Gaggan Anand. Hiu, dice, significa «tengo hambre» en tailandés: «Era un proyecto de vida. Gaggan fue tres años el mejor restaurante de Asia», relata.

Berenjenas blancas

Situándonos ya en la temporada de verano, en Cambrils sorprenden unas berenjenas de color blanco «súper chulas», dice. Son uno de sus productos fetiche junto a las ciruelas, los tomates y los albaricoques. Como pescados, la caballa, «que en la mayoría de los locales la sirven riquísima», el bonito, el salmonete, la palometa y la sardina. Y, entre los mariscos, los canyuts, molusco bivalvo de forma alargada y ligeramente curvada. Nos cuenta que le gusta reservar en un local emblemático, el restaurante Botella (botellarestaurant.com), también en primera línea del Paseo Marítimo. Al mencionarlo, no se olvida de recomendarnos probar el arrosejat, un plato típico de pescadores, de origen muy humilde, que preparaban a bordo de los barcos para aprovechar el pescado que no se vendía. La sopa de pescado, la fideuá y cualquiera de los arroces (del señoret, de carne…) se llevan la palma, lo mismo que ese pescado recién llegado de la lonja de Cambrils por el que siempre hay que preguntar (lubina, rodaballo…). A pocos metros se encuentra Llop de mar (@llopdemar_restaurant), espacio con una agradable terraza en la que le gusta reservar, porque bordan los pescados a la brasa, una de sus especialidades, lo mismo que el suquet de pescado y la obligada caldereta. Platos que son todos puro sabor a mar. La Stiva es para Sergi otro de esos lugares que no fallan, ya que preparan unas recetas italo-mediterráneas, que obligan a volver. Como ejemplo, los mejillones con ajo, perejil, pimienta negra y mantequilla, la vieira a la plancha con «pesto rosso», los ravioli de gamba y ricota y una maravillosa pizza de cochinita pibil.

Y cómo no mencionar y hacer «check-in» en Can Bosch, con una estrella Michelin, ahora regentado por Arnau Bosch, tercera generación de la familia fundadora. Si tienen pensado acudir, podrá escoger uno de los tres menús: Langosta, Degustación y Del mar y tradición, además de tener la posibilidad de comer a la carta. «En verano trabajamos mucho. Piensa que Cambrils triplica la población, así que el restaurante nos absorbe. Aun así, es buena época para ir a Port Aventura con todo el equipo. También para escaparse por la zona del Priorat y visitar alguna bodega, como Mas Alta», apunta Sergi. El día que no se quieren alejar, pero sí relajar, optan por dejar pasar las horas en el chiringuito Restaurant del Mar, una opción imbatible. Metido en la playa, allí es feliz con un vermut en la mano para armonizar con unos salmonetes fritos para compartir, lo mismo que la ración de almejas, otra de mejillones, navajas, boquerones y de sardinas a la plancha. Un destino a descubrir.