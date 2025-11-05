Esta es la receta de bizcocho de castañas más viral en redes sociales: se hace en 'airfryer' y es apta para celíacos

Aunque muchas personas están deseando la llegada del otoño para poder disfrutar de un fruto de temporada tan rico como son las castañas, no todo el mundo sabe cómo sacarles el máximo rendimiento. Es cierto que asándolas uno siempre se asegura una comida dulce, calentita y deliciosa, pero hay todo un mundo gastronómico detrás de las castañas. Tienen una alta concentración de azúcares, lo que las hace perfectas para la repostería.

En el mundo 'foodie' se ha popularizado en los últimos años la crema de castañas para untar, pero la receta con castañas más viral de este otoño 2025 es una mucho más sencilla y menos laboriosa: un pastel de castañas (con chocolate). Lo mejor de todo es que se prepara en poco tiempo, con freidora de aire y es apto para celíacos. Además, está delicioso y es ideal para tomarlo de merienda.

Cómo preparar el bizcocho de castañas con chocolate en freidora de aire

Ingredientes:

300 g de castañas peladas (pueden ser cocidas o asadas).

3 huevos grandes.

80 g de azúcar.

50 ml de aceite de oliva suave o de girasol.

1 cucharadita de levadura química sin gluten.

1 cucharadita de extracto de vainilla.

Una pizca de sal.

1 cucharadita de canela.

Una tableta de chocolate negro (al 60-80%, dependiendo del gusto).

(Opcional) 1 cucharadita de ron o licor de castañas para aromatizar.

Elaboración paso a paso:

Lo primero de todo cocinar las castañas, para lo que basta con hacerles un corte en cruz y hervirlas por 20 minutos o asarlas en la freidora de aire 12-15 min a unos 185 ºC. Para que sean más fáciles de pelar, podemos taparlas unos minutos con un paño limpio para que el vapor interior ayude a soltar la piel fácilmente.

Una vez peladas, debemos triturarlas con un procesador de alimentos o batidora hasta que se forme un puré espeso y suave. Si queda muy seco, le podemos añadir un par de cucharaditas de agua o leche vegetal sin gluten.

A continuación, tomaremos un bol grande y batiremos los huevos con el azúcar hasta que doblen su volumen y estén espumosos. Incorporaremos el aceite y la vainilla. Una vez integrados, añadimos el pure de castañas y mezclaremos con una espátula hasta que no queden grumos. Es el momento de incorporar la levadura sin gluten, la sal y las especias. Debe quedar una mezcla densa pero cremosa.

Engrasaremos un molde apto para airfryer (de silicona o metálico) y forraremos el fondo con papel vegetal compatible. Precalentamos la freidora de aire a 160 ºC durante 5min para después introducir la mezcla vertida en el molde durante 35-40 minutos a 160 ºC.

Si vemos la parte superior se dora demasiado, podemos cubrirla con papel de aluminio o papel vegetal a mitad de cocción. Para comprobar que esté listo nuestro bizcocho, pincharemos con un palillo: debe salir seco o con unas pocas migas.

Dejaremos enfriar en el molde por unos 10 min para después desmoldar y que se enfríe completamente sobre una rejilla. Para la cobertura bastará con fundir al baño maría (o en intervalos de 10 segundos al microondas) una tableta de chocolate de nuestra preferencia y echársela por encima. Si somos especialmente golosos, también le podemos añadir pepitas de chocolate a la masa antes de cocinarla, incluso más trocitos de castaña.

Este 'bizcocho de castañas' es perfecto para tomarlo de postre acompañado de café o de merienda, incluso para mojarlo en un chocolate espero caliente si hace un día frío y lluvioso. ¿Se hace la boca agua, verdad? Además de ser apto para celíacos y llevar poco azúcar añadido, es muy sencillo de preparar y no ensucia casi nada, lo tiene todo.