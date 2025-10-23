Mucha gente ha estado esperando que se fuese el sopor del verano para dar la bienvenida con los brazos abiertos a las olas de frío y precipitaciones que se han sucedido las últimas semanas. Ha llegado el momento para que los amantes del otoño saquen la ropa de entretiempo y se deleiten con los frutos de esta estación. Y si bien las setas son muy populares, compiten por el trono de esta estación con las castañas.

Ya sea dando un paseo por la tarde o quedarse recogido y cómodo en casa, nada apetece más en estos meses siguientes que unas buenas castañas asadas: calentitas, tostadas y con ese dulzor tan característico. Sin embargo, en pocos hogares hay lumbre para asarlas, por lo que mucha gente utiliza el horno. Hasta ahora esta era la forma más común de cocinarlas, aunque supone un gasto de energía más alto.

En cada vez más casas hay una freidora del aire, que en los últimos años ha sido el regalo estrella de las Navidades. El 'airfryer' es el mejor aliado para preparar castañas asadas: se hacen en tiempo récord y sin consumir tanta electricidad. Para que queden perfectas es necesario conocer una serie de trucos sencillos, como explicaremos a continuación.

Cómo hacer castañas en la freidora de aire: más esponjosas y fáciles de pelar

Lo más esencial es hacer un buen corte en la parte más abombada de la castaña, que tradicionalmente se realiza en forma de cruz. De esta forma no solo se facilita pelarlas más adelante, sino que se permite que la humedad interna que tienen escape mejor, impidiendo que puedan explotar y causar un accidente. Cocinarlas en la freidora de aire lleva menos tiempo, lo que hace que se genere más vapor, aumentando la presión interna.

¿Puedes poner papel de aluminio en una freidora de aire? istock

Después de haberlas marcado con un cuchillo afilado, es muy recomendable dejarlas sumergidas en agua por un rato, mínimo durante 10 minutos, aunque pueden quedarse hasta 40 minutos en remojo. Esto hidrata la piel y hace que la pulpa quede más tierna y jugosa. También ayuda a que la piel interior se desprenda con mayor facilidad, y no se tenga que batallar tanto después para quitarla.

No es un paso obligatorio, pero poner a precalentar por 5 minutos la freidora de aire hará que el calor envuelva las castañas de manera uniforme desde el principio y se asen por igual. A continuación solo queda cocinarlas a 190º durante 10-15 minutos, moviéndolas o agitándolas a mitad de tiempo (si son grandes, pueden necesitar hasta 18 minutos). Estarán listas cuando la cáscara esté abierta y la parte interior se vea dorada.

Para que sean mucho más fáciles de pelar, se deben envolver en un paño limpio o papel de cocina húmedo durante 10 minutos. El vapor que se forma dentro reblandece la piel y hace que casi se desprenda sola. Para que se hagan mejor y se cocinen uniformemente, es mejor prepararlas en tandas pequeñas sin llenar demasiado la cesta del 'airfryer'. Así lo explica Paula Monreal (@paufeel) en su cuenta oficial de TikTok.

Algunas personas añaden sal antes de asar las castañas, lo que equilibra el dulzor y resalta su sabor tostado, al igual que ocurre con el chocolate o el caramelo. Pero esta costumbre tiene además una razón práctica: la sal absorbe algo de la humedad superficial, lo que hace que la cáscara se tueste mejor y facilita que el calor penetre más rápido hacia dentro. Un poco de sal hace que las castañas queden más secas por fuera y esponjosa por dentro, similar al resultado se consigue en las brasas.