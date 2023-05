François Lurton, la pasión por el vino

La segunda familia bodeguera más importante de Francia. Dentro de ella François Lurton encarna la cuarta generación de viticultores que produce vinos de Burdeos desde 1897. Antes de empezar con el vino, su bisabuelo producía, y antes de él sus ancestros, bebidas espirituosas en esa región desde mediados del siglo XIX.

En 1985, tras finalizar los estudios de Márketing y Comercio, inició su carrera profesional en los viñedos André Lurton de su padre. Junto con su hermano Jacques creó en 1988 una empresa consultora que les llevó por el mundo para descubrir vinos y terruños excepcionales. Y poco a poco los hermanos Lurton fueron construyendo bodegas en el Languedoc, sur de Francia, y luego en Burdeos. Y fuera de Francia llegaron hasta España, Portugal, Argentina y Chile. En 1989 crean su primer vino, «Fleurieu Heritage», en el McLaren Vale en Australia, proyecto sustituido por la vinoteca de Jacques “The Islander” en Kangoroo Island.

Años después su hermano Jacques cedió su parte y François se convirtió en el accionista mayoritario. La sociedad cambió de nombre a Domaines François Lurton.

- ¿Cómo recuerda sus inicios en el mundo del vino?

- Mi padre André nos hacía trabajar a mis hermanos y a mí haciendo de todo dentro de la bodega y en los propios viñedos. Incluida la experimentación sobre uvas y sus enfermedades. También en los asuntos comerciales. Uno de los Logros fue el nacimiento de la Denominación de Origen Pessac-Leognan.

- Pero pronto encaminó sus pasos a otros sectores.

- Tras hacer el servicio militar me ofrecieran trabajo por mis estudios comerciales los propietarios de la empresa productora del cognac Hennessy, situada no muy lejos de Burdeos, pero a mediados de los ochenta la bodega de mi padre necesitaba más manos para desarrollarla y entré en su dirección. Pasada esa fase pude volver a emprender nuevas iniciativas y con mi hermano Jacques desarrollamos a principios de los noventa un proyecto internacional en Chile y Argentina.

¿Cuándo aparece España en ese recorrido?

- Muy temprano llegamos a Castilla y León. Fue a Rueda en 1992 en busca de uva sauvignon blanc pues un cliente necesitaba volumen. Allí descubrimos la verdejo y todo su potencial, aunque nos resultaban todavía vinos demasiados neutros, no los que queríamos hacer. En colaboración con bodegueros locales como Antonio Sanz, y gracias a los taninos de la madera de las barricas y los de la propia piel, pudimos obtener ese vino cremoso interesantísimo que buscábamos. La tinta de Toro también nos pareció una uva excepcional y se convirtió en el otro apoyo del proyecto. Nunca he querido volúmenes grandes, y tras vender la bodega anterior al Grupo Torres en 2014 tuve la ayuda de Michel Rolland para poner en marcha Campo Elíseo.

- ¿Se sentía satisfecho de sus conquistas en España?

- Con la tinta de Toro quisimos hacer unos vinos menos concentrados que los que caracterizan a la variedad. Se trata de evolucionar desde los taninos rústicos a otros más finos y elegantes. Fuimos los primeros en hacer vinos no tan extractados porque Michel nos ha hecho cambiar la manera de trabajar. Hemos conseguido un vino con cuerpo y potencia pero a la vez mucha elegancia. con ella en España”.

- ¿Cómo han evolucionado sus gustos respecto al vino en los últimos años? ¿Le siguen gustando los mismos que antaño?

- El gusto cambia, está en permanente evolución. En Burdeos me emocionaban los vinos viejos, pero con el tiempo y el descubrimiento del Nuevo Mundo me fueron gustando más jóvenes y con mucha menos madera, envejecimientos mucho más cortos, tanto para blancos como para tintos. De Burdeos hoy solo tomo vinos de 2008 o 2009, nada que ver con aquellos históricos recorridos verticales de antaño. También estoy tomando el vino más frío porque ahora hay más alcohol.

- ¿Le atrae la producción de vinos biodinámicos?

- Yo empecé con ellos en Chile hace varios. El proceso ecológico que desarrollamos hoy es casi biodinámico. Intentamos respetar al máximo el clima y la tierra.

- ¿Cómo afecta el cambio climático a los viticultores?

- De forma clara. Incluso puede que haya que cambiar las variedades de uva para adaptarnos a tanto calor.

- ¿Cómo ve la presencia actual de los vinos españoles en el mundo? Ocupan un lugar parecido al de los chilenos. En general han exportado demasiados vinos básicos y baratos. Por eso, cuando suben un poco los precios, automáticamente las ventas se paralizan. Es un país de venta a bajo precio desde hace muchos años y es una

pena porque hay calidad para producir vinos perfectamente comparables con los italianos o los franceses.

- ¿El vino es todo en su vida?

- Casi. Pero también el mundo del motor. Incluso disputé un Rally Dakar. Y la nieve. Al fin y al cabo, todo es naturaleza, como la que alberga mis vides.

Biografía de un hombre polifacético

1988. Creación de la sociedad de consultoría Jacques y François Lurton.

1989. Primer vino en Australia, “Fleurieu Héritage”.

1991. Firma del contrato con Nicolás Catena en Argentina.

1992. Inicio de la colaboración de Viña San Pedro (Chile). Primera añada de Hermanos Lurton verdejo D.O. Rueda.

1995. Compra de la primera parcela en el terroir de Chacayes en Vista Flores (Mendoza, Argentina). La Bodega Lurton Chacayes Piedra Negra Argentina acaba de nacer.

1997. Creación de la marca Gran Araucano en Chile. Plantación de 150 hectáreas en Argentina.

1998. Primera vinicultura D. O. Toro. Creación Bodega El Albar. Nace “Fumées Blanches”, una marca 100% sauvignon.

1999. Primera vinificación en la nueva Bodega Piedra Negra.

2000. Compra de tierras donde se construirá Hacienda Araucano-Lolol, Valle de Colchagua (Chile).

2001. Estreno de una cosecha Campo Eliseo con Michel Rolland y D. O. Toro. Compra de las primeras parcelas del Château des Erles en DOC Fitou (Francia).

2002. Inicio de la construcción de la Bodega Hermanos Lurton en Villafranca del Duero (Toro).

2003. Fin de la construcción de bodega y casa en Lolol (Chile).

2004. Ampliación de la bodega en Argentina con la plantación de 50 hectáreas adicionales.

2006. Compra de dos propiedades en Portugal D.O. Quinta Do Beira Douro y Quinta Do Malho.

2007. Salida de Jacques. François se convierte en el accionista mayoritario de la empresa.

2009. Compra del Mas Janeil en Tautavel.

2011. Construcción de la bodega y primera cosecha de Mas Janeil.

2012. El burbujeante “Fumées Blanches” es una realidad.

2013. Certificación Demeter-Hacienda Araucano.

2015. Reconocimiento de la D.O. Lolol dentro de la D.O. Valle de Colchagua.

2016. Construcción de la nueva bodega Campo Eliseo en La Seca, D. O. Rueda.

2017. Creación de la rama de bebidas espirituosas. Lanzamiento de “Sorgin”, la primera ginebra destilada François Lurton a base de sauvignon blanco. Reconocimiento como IG de la denominación Los Chacayes: su icónico vino de Argentina lleva su nombre.

2018. Lanzamiento de “Léonce”, vermut blanco Extra Dry, y de “Yellow Gin” (Sorgin envejecido 6 meses en barricas de Pessac Léognan y Graves).

2023. En España posee ahora la bodega El Albar Lurton, situada en Villafranca del Duero, a 10 kilómetros del centro histórico de Toro, entre Valladolid y Zamora. Actualmente cuenta con 6 hectáreas de la variedad sauvignon blanc, 12 hectáreas de verdejo y 17 de tinta de Toro. Igualmente trabajan con ciertos productores de la zona que poseen viñas más viejas de verdejo. Sus vinos españoles más importantes son:

Blancos D.O. Rueda.

· Hermanos Lurton Verdejo: Entrada fresca, notas frutales y vegetales típicas de verdejo, con un final prolongado que invita a una siguiente copa.

· Hermanos Lurton Sauvignon Blanc. Ofrece una intensidad aromática inverosímil. Untuoso, afrutado y cítrico.

· Cuesta de Oro: Vino blanco con fermentación parcial en barricas de roble francés. Ataque sabroso, textura cremosa, las notas tostadas muy bien integradas y un postgusto a notas frutales.

Tintos D.O. Toro.

Estos tres vinos pertenecen a la bodega Burdigala en la que Dany & Michel Rolland y François Lurton unen sus fuerzas para crear esta gama especial.

· Campesino: Vino expresivo en nariz, con recuerdos a frutos rojos, toffee y notas de vainilla. En boca tiene una entrada amplia, estructura media y tanino pulido.

· Campo Eliseo: En nariz es muy fino, de intensidad media-alta, con recuerdos de frutos rojos, especias y notas de ebanistería. En boca es amplio y estructurado.

· Campo Alegre: El hermano pequeño de Campo Eliseo, mimando igual los pequeños detalles pero con un estilo más ligero. Intensidad media, equilibrado y suave.