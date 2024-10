El mejor espumoso de España y otras propuestas prenavideñas

Codorníu Ars Collecta Blanc de Noirs Reserva 2019 (D.O. Cava)

Es el ‘Mejor espumoso de España 2024’ según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Un reconocimiento que se suma a muchos otros, como el Gran Bacchus de Oro en el Concurso Internacional de Vinos Bacchus 2024, la máxima distinción de este certamen en el que se catan a ciegas vinos procedentes de las grandes regiones vitivinícolas del mundo.

Codorníu Ars Collecta Blanc de Noirs 2019 es un cava de extraordinaria elegancia, propiciada por la variedad pinot noir, combinada con una alta acidez y exquisitos aromas de flores blancas y frutos rojos. Se elabora con tres variedades: pinot noir del Segrià (de clima continental), que es la variedad predominante y aporta frescor y potencial de envejecimiento; trepat de Conca de Barberà (continental) y xarel·lo, del Penedès (mediterráneo). Pertenece a la colección de cavas de alto prestigio de Codorníu Ars Collecta, que acumula centenares de reconocimientos tanto a nivel nacional como internacional.

P.V.Rec: 19,95€

https://www.15bodegas.com/cavas/marca/ars-collecta-codorniu

Anna de Codorníu Brut (D.O. Cava)

Anna de Codorníu es uno de los cavas más icónicos de la bodega y un homenaje a la mujer que cambió su historia. Y es que ella fue la última en llevar el apellido Codorníu, que dio nombre a la bodega más antigua de España. En 1659 se casó con Miquel Raventós y se unieron dos sagas de viticultores. Pero decidieron mantener el apellido de Anna, Codorníu, como nombre de una marca que alcanzaría prestigio mundial hasta nuestros días.

En 1984 salió a la venta la primera añada de Anna de Codorníu, un cava pionero en su época por ser el primero en incorporar la variedad chardonnay en su coupage además de parellada, xarel·lo y macabeo. Su sabor elegante y sus aromas delicados lo han convertido, hoy, en el cava líder en ventas en España. El rostro de Anna de Codorníu, vestida como una campesina y no como una aristócrata, luce en su etiqueta.

P.V.Rec: 9,99 €

https://www.15bodegas.com/anna-de-codorniu-brut-eco-estuche

Codorníu Zero

Es el detalle perfecto para los amantes del cava que no pueden o no quieren tomar alcohol. Para ellos, Codorníu hace cerca de 10 años que elabora Codorníu Zero, un espumoso con frescos sabores cítricos y a fruta tropical, de burbuja fina y armonioso equilibrio. Se elabora con xarel·lo y chardonnay y después se desalcoholiza manteniendo prácticamente intactos los aromas y características de un buen cava: la burbuja suave y elegante y los aromas que hacen que sea una bebida de sabor intenso y carácter afrutado. El secreto es un innovador sistema de destilado al vacío que se utiliza para desalcoholizar y que permite minimizar la pérdida de características organolépticas del vino. Tanto en rosado como en blanco, Codorníu Zero es un gran acompañamiento para aperitivos, mariscos, ensaladas, pescado y verduras o postres.

P.V.Rec: 7,99 €

https://www.15bodegas.com/codorniu-zero

Pomal Selección 106 Reserva, Bodegas Bilbaínas (D.O.Ca. Rioja)

Pomal Selección 106 Reserva estrena pack, con dos botellas y dos copas para compartir un Rioja que es un auténtico regalo. Conocido como ‘el clásico moderno de Rioja’, Pomal es un tinto 100% tempranillo que encarna la mejor tradición vitivinícola riojana y hoy es uno de los vinos de la D.O. Ca. más vendidos en toda España. En esta edición especial Selección 106 incorpora un toque de garnacha (5%) y de graciano (5%) y envejece 20 meses en barricas de roble francés y americano. El resultado es un tinto elegante y equilibrado, con notas especiadas a regaliz y frutas negras, flores de violeta e hinojo y un fondo mineral con notas de chocolates y maderas finas.

Pomal nace en el Barrio de La Estación de Haro, un enclave único y privilegiado, y es la marca clásica de prestigio de Rioja desde 1904. En más de un siglo de historia, se ha convertido en emblema de la región y de Bodegas Bilbaínas, hoy la mayor propietaria de viñedos de Haro y cuna de la D.O. Ca. Rioja.

P.V.Rec: 34,95 €

https://www.15bodegas.com

Sobre Raventós Codorníu

Raventós Codorníu es la compañía bodeguera más antigua de España y la creadora del cava. La empresa cuenta con cinco siglos de historia y una experiencia que combina tradición y modernidad, lo cual da como resultado bodegas líderes en sus regiones vinícolas, capaces de innovar y dar respuesta a la creciente demanda de cavas y vinos singulares.

Con quince bodegas emblemáticas repartidas por España, Argentina y California; así como 3.000 hectáreas de viña en propiedad, Raventós Codorníu es uno de los principales líderes mundiales en viticultura y saber enológico.

Para Raventós Codorníu, el desarrollo sostenible es un factor clave en su modelo de negocio, prueba de esto es el propósito corporativo de “Dar valor a la tierra” y la visión de convertirse en la compañía vitivinícola sostenible de mayor crecimiento en 2025. Comprometidos con un modelo centrado en el respeto al origen, donde todas las bodegas del grupo apuestan por elaboraciones cada vez más ecológicas, que garantizan que el valor se regenera y que reside en toda la cadena, desde la raíz hasta la botella