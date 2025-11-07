Pelican apuesta por cocina nipona-mediterránea en el centro de Alicante

Alicante suma un nuevo nombre a su ecléctico panorama gastronómico con la llegada de Pelican, un restaurante que aterriza en la céntrica plaza Gabriel Miró con una propuesta que combina cocina japonesa creativa, coctelería de autor y un ambiente vibrante pensado para disfrutar. El espacio nace con la ambición de convertirse en destino gastronómico y social, y lo hace con un sello propio: técnica japonesa, despensa mediterránea y una puesta en escena desenfadada

La carta está firmada por el chef alicantino Pablo Berenguer Solbes, cuya trayectoria internacional —con especial presencia en Japón— se refleja en cada plato. Formado en destinos como Osaka u Okinawa y con experiencia en hoteles como Ritz-Carlton y Four Seasons, Berenguer pone aquí en juego todo su aprendizaje: precisión nipona, producto fresco y un discurso culinario que abraza lo local sin renunciar a la innovación .

Entre los imprescindibles de la casa figuran el Black Cod glaseado, los nigiris de autor, el célebre Rock Shrimp y unos torreznos reinterpretados que sintetizan a la perfección la fusión Este-Oeste que define al proyecto. Todo ello se acompaña de una coctelería de autor con guiños asiáticos, diseñada para maridar y no solo acompañar la experiencia gastronómica

Restaurante Pelican en Alicante. Cedida.

Pelican no es un debut absoluto: el local del centro se convierte en el segundo enclave de la marca, que ya cuenta con un primer restaurante consolidado en la Playa de San Juan, conocido por su ambiente relajado y su cocina japonesa fusión de inspiración mediterránea. Más que un restaurante, Pelican aspira a ser un lugar de celebración cotidiana. Lo resume el propio chef: “Lo que quiero es una sonrisa, un buen rato. Que la gente venga, se divierta y se olvide de sus problemas”

Ticket medio: 45 euros.