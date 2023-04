Pepper´s Steakhouse de Vilamoura, sinónimo de “buen comer”

La nueva e impecable reforma de este emblemático hotel del Algarve, que le ha dotado de un estilo glamuroso y moderno, no pasa desapercibida para el viajero desde que se encuentra en su espectacular hall de entrada.

Tivoli Marina Vilamoura Algarve Resort (www.tivolihotels.com) es referencia en los alojamientos cinco estrellas de lujo de esta parte sur de Portugal.

Pues bien, tan excelente trasformación también afectó, como no podía ser de otra manera, a su faceta gastronómica.

Sus diferentes restaurantes, cafeterías y bares (PuroBeach, Orégano, Glee, The Argo, D´Azur, etc., etc.), todos de altísimo nivel, ofrecen al huésped y al comensal, magníficos recintos donde comer o tomar una copa. En todos ellos, la calidad es el indiscutible denominador común.

Quiero, en estas líneas, referirme a uno de sus abanderados: “Pepper´s Steakhouse Restaurant”.

El propio nombre es un evidente adelanto de lo que nos espera. Dicen de él, y puedo asegurar por experiencia propia que es así, que se trata de una “meca” de las buenas carnes.

Los argumentos, en este sentido, son variados y sólidos. La calidad y cuidada selección del producto, los diferentes tipos de corte, la preparación, el mimo con el que se sirve en la mesa, la elección de extraordinarias carnes procedentes de medio mundo o los acompañamientos con diferentes salsas y aderezos sustentan con compacta consistencia que se pueda afirmar que es uno de los más significados en su género del sur de Portugal.

El local es precioso. A la altura del hotel donde se ubica. Magníficamente decorado con inmensos ventanales hacia la preciosa marina de Vilamoura, cocina acristalada a la vista y una gran pared donde reposan multitud de reconocidas referencias vitivinícolas. Fácil, pues, certificar que el entorno es ciertamente sublime.

Existe una gran y cuidada carta de vinos a disposición del comensal Tivolihotels

Si le unimos ir a cenar, mientras el sol se desvanece lentamente en el océano al anochecer, todo se impregna de unos aires románticos difíciles de igualar.

Las cosas en este restaurante se hacen muy bien en todos los aspectos (reservas, comida, vajilla, cubertería, cristalería, comodidad de los asientos, luminosidad del local, entorno, acústica, separación de mesas, atención al cliente, ….), acorde con el cinco estrellas del que forma parte. Un buen tándem que posiciona en un primer nivel a Tivoli Marina Vilamoura también en su vertiente culinaria.

Recuerdo, por citar uno de sus platos, un “viaje para el paladar” a través de carnes de diferentes partes del mundo: entrecot de agnus de Nebraska, costillas de cordero de Nueva Zelanda y “filet mignon” de rubia gallega.

Tras disfrutar de estos manjares, incluida una gran selección de vinos, preparados por el equipo del chef André Bastos (algunos de cuyos componentes pude conocer), resulta complicado agrupar en pocas palabras, y con el vocabulario exacto, la experiencia de comer en Pepper´s Steakhouse.

Las carnes, procedentes de diferentes partes del mundo, son seña de identidad del restaurante Tivolihotels

Tuve la suerte, cuando leía el comentario de un comensal portugués, de recordar su frase. Aglutinaba cuanto pensaba y quería expresar. Decía, traducido al castellano, lo siguiente: “la carne es para comer y llorar de alegría a la vez”.

Tras este claro y explícito resumen, que es una recomendación en sí mismo, no es necesario escribir más.