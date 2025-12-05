Receta de Navidad para carnívoros: 'mini hamburguesas' con mermelada de bacon

Durante las cenas de Navidad, a todo el mundo le gusta comer y disfrutar del tiempo con su seres queridos, no quedarse toda la tarde encerrado en la cocina elaborando platos para los demás. Es por ello que mucha gente prefiere dejar preparada de antemano todos los canapés, entrantes y principales en los días previos a Nochebuena, y así perder el menor tiempo posible durante las celebraciones. Desde LA RAZÓN hoy compartimos una receta de este estilo, fácil, rápida y sencilla.

Se trata de unas 'mini hamburguesas' de tamaño bocado con mermelada de bacon, que se convertirá en el aperitivo favorito de los más carnívoros. Basta con dejar la salsa lista y la carne boleada el día de antes, ya que es el único paso que conlleva algo de tiempo. El resto de la preparación puede hacerse el mismo día en menos de 15 minutos, y es un entrante ideal para ir abriendo boca antes de que lleguen los principales.

Cómo preparar 'mini hamburguesas' con mermelada de bacon

Esta receta es una adaptación de las tan amadas hamburguesas a una versión tipo canapé: igual de sabrosa, pero tamaño bocado. En los últimos años se está popularizando el 'bacon jam' o compota de panceta, un acompañamiento delicioso que en realidad no consiste de más que bacon, cebolla y algo de paciencia. A continuación detallamos cómo elaborar el que de ahora en adelante será el aperitivo estrella para los comensales amantes de la carne.

Ingredientes (para 12 unidades):

500 g de carne de ternera picada para hamburguesa.

12 mini panecillos de hamburguesa.

200 g de bacon o panceta.

Una cebolla grande.

2 cucharadas de azúcar moreno.

1 cucharada de vinagre balsámico (opcional).

Sal y pimienta al gusto.

Bacon frito PEXELS (MaxxMcgee)

Elaboración paso a paso:

Uno o dos días previos a Nochebuena se puede dejar ya hecha la mermelada de bacon, ya que es el único paso que lleva algo de tiempo. Para hacerla, basta con cortar la panceta en trozos muy pequeños y añadirla a la sartén a fuego medio-bajo, sin necesidad de añadir aceite. Una vez haya soltado su grasa, añadiremos una cebolla grande cortada en dados pequeños y dejaremos a fuego bajo hasta que caramelice. Antes de que termine, podemos añadir el azúcar moreno, salpimentar al gusto y echar un chorro de vinagre balsámico (que realzará el sabor).

Las hamburguesas de tamaño bocado también se pueden dejar boleadas y separadas por un poco de film transparente antes de la cena. La misma noche deberemos sacarlas de la nevera unos 15 minutos antes para que se atemperen y cocinarlas 2-3 minutos por lado a fuego medio (dependiendo del punto y grosor deseado).

Está demostrado que los mejores platos son aquellos sencillos, pero bien ejecutados. Montar estas 'mini hamburguesas' es tan simple como apilar pan, hamburguesa, una buena cucharada de la mermelada de bacon, y colocar la tapa encima para coronar. Para mejorar la presentación y evitar que se desmoronen, podemos atravesar cada sándwich tamaño bocado con un palillo. Recomendamos preparar más de una o dos por cada comensal, ya que es muy probable que todos quieran repetir, ¡es una mezcla adictiva!