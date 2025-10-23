La Rioja Alta, S.A. asume la presidencia de la Fundación para la Cultura del Vino

La Fundación para la Cultura del Vino (FCV) anuncia el relevo en su presidencia, que a partir de este mes pasa a manos de La Rioja Alta, S.A. representada por su Presidente Guillermo de Aranzábal Agudo, quien sucede a Pedro Ruiz Aragoneses, CEO de Alma Carraovejas, tras un periodo especialmente activo al

frente de la entidad, señala un comunicado.

La designación responde al carácter rotatorio de este cargo entre las bodegas patronas de la Fundación, que actualmente está integrada por las bodegas Alma Carraovejas, Juvé & Camps, La Rioja Alta, S.A., Marqués de Riscal, Bodegas Muga, Terras Gauda y Tempos Vega Sicilia así como por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La vicepresidencia en este nuevo ciclo corresponderá a Juvé & Camps mediante su Consejera Delegada, Meritxell Juvé, consolidando así el espíritu de colaboración y equilibrio que define el trabajo conjunto de las bodegas fundadoras.

Durante la presidencia de Alma Carraovejas, la Fundación "ha continuado abordando proyectos de gran relevancia como el ciclo Grandes Retos del Vino Español, con seminarios y encuentros técnicos centrados, entre otros temas, en la sostenibilidad, el paisaje del viñedo o, más recientemente, sobre los grandes retos de la exportación del vino español celebrado el pasado 25 de septiembre en el Castillo de Peñafiel".