La UCO destapa nuevos mensajes de Koldo con el ministro Torres: "Mañana te veo en Madrid"

La Guardia Civil ha revelado nuevos mensajes de Koldo García y el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en un nuevo informe incorporado a la Audiencia Nacional. El oficio recoge Whatsapps intercambiados en plena pandemia relacionados con la compra de material sanitario a la empresa clave de la trama. En los mismos, el exasesor de José Luis Ábalos le insiste para el tema del "pago" mientras que el entonces presidente canario le emplaza a verle en persona: "Mañana te veo en Madrid", le dijo.

El oficio policial, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, aborda, por un lado, los contratos superiores a los 12 millones de euros para la compra de mascarillas a Soluciones de Gestión y, por otro, para la adquisición de test de antígenos a Eurofins-Megalab, ambas empresas vinculadas a Víctor de Aldama y por cuyas adjudicaciones los investigados se granjearon comisiones millonarias.

De hecho, estos contratos justifican, en parte, los 10.000 euros mensuales que el comisionista giró a Koldo García desde octubre de 2019 y parte de los cuáles se habría repartido con su entonces jefe, José Luis Ábalos. Los abonos, según indican los agentes, permitirán al empresario "tener acceso" al actual ministro del Gobierno de Pedro Sánchez.

Los primeros mensajes que se localizan de la trama datan del 21 de abril de 2020, esto es, un mes después de que Soluciones de Gestión se hiciera con los dos primeros contratos covid del Ministerio de Transportes. La cancelación de uno de los vuelos que portaba el material Aldama puso en contacto a Íñigo Rotaeche (administrador de Soluciones de Gestión) con el entonces vicepresidente del Gobierno canario, Antonio Olivera, lo que evidencia el contacto directo del comisionista con el Ejecutivo de Torres.