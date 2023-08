S’illot es uno de los chiringuitos favoritos de Javier Goya en Mallorca en el que comer recetas de la tipicas de la isla, desde el tumbet al pa amb oli de calamares

Además de los conceptos que dirige en Madrid, cuenta con otros dos en Menorca. Así que, ya saben, si se escapan a la isla de la calma, cada día más gastronómica, reserve en El Burdell de Foc y en A Mano. En el primero, apuesta por una cocina directa en la que el buen producto a la parrilla es protagonista y en la que destaca el sello de José Fuentes (Kulto), mientras que en el segundo llaman la atención las recetas de sabor andaluz alimentadas por piezas de la lonja de Sanlúcar de Barrameda y de Mahón. Sí, el tartar de gamba blanca con láminas de papada de Joselito es de esos platos que no se olvidan en el invierno. Durante nuestra conversación, recuerda Los Bucaneros, el chiringuito más icónico de Menorca hoy abandonado, situado en la playa de Ponent, en Binibèquer, con las mesas pegadas al mar, cerrado temporalmente por parte de Costas: «El año que viene sale a concurso», explica Goya, quien ya acudía a este lugar emblemático con sus padres a los diez años: «Es el chiringuito al que más he ido. El año que viene vuelve a abrir y la gente tiene muchísimas ganas», dice. Para Javi, es un enclave idílico. Poseía un banco justo detrás de piedra blanca en el que tomar algo encima del mar: «Es impresionante. Las patas de las mesas eran ramas de árboles y las mesas, históricamente, piedras. La comida no era nada del otro mundo, pero el ambiente y el sitio lo hacían maravilloso. Comías ensaladas, gazpacho y pollo asado y de beber, una pomada granizada», afirma. Ideólogo de espacios de éxito dentro y fuera del Grupo Triciclo, considera que el chiringuito al que volver siempre es ese en el que comes y bebes muy bien y en el que el ambiente es atractivo. Sin embargo, según sus palabras, «en la mayoría, la calidad del producto no es muy buena. Solo las bebidas se salvan. También, que estás a gusto tomando algo después de un baño en el mar con una cerveza en mano», añade. Al preguntarle por alguno cuyo nivel gastronómico le haya sorprendido, enseguida menciona Es Còdol Foradat, dirigido por Nandy Jubany, en Formentera.

Sobre la arena

Recuerda los buenos momentos vividos en Royal Beach Gastrosenses durante su aprendizaje junto a Maca de Castro en su restaurante del puerto de Alcudia, donde oficia una cocina, define, «mallorquina, libre y espectacular». Se encuentra junto a la espectacular playa de Muro, que tanto le entusiasma por larguísima, por sus aguas cristalinas y su arena blanca: «Nunca está abarrotada y eso me parece un lujo. Además, porque para los niños es perfecta, no hay oleaje y cuenta con numerosos servicios», asegura, al tiempo que nos coloca en el mapa otro de sus lugares favoritos: S’illot, con veinte años de historia mimando a sus comensales foráneos y locales. Lo es porque está sobre la arena en el parque natural del monte de la victoria en Alcudia, porque el pescado es del día de verdad, ya que los propietarios cuentan con su propia barca, y porque el arroz a banda siempre sabe mejor mirando al mar, lo mismo que el bullit de peix y la langosta de la isla. ¿Lo mejor? El apartado en el que las materias primas de la isla son protagonistas. Ejemplo es la berenjena rellena, el pulpo a la mallorquina, el emblemático tumbet y el pa amb oli de calamares. La imponente puesta de sol merece siempre un parón en el día.

►Dónde:

Carrer del Vell Marí, 1, S’Illot. Mallorca.

►Teléfono: 695 45 36 99.

►Precio medio: 50 euros.

essenciamediterrania.com