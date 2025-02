Tea Shop en cifras: menos plástico, menos desperdicio y más compromiso con el planeta

Tea Shop, la firma española especializada en la comercialización de tés e infusiones a granel, refuerza su compromiso con el bienestar integral de las personas y el planeta al iniciar el análisis de su situación actual a través del informe de Estado de Información No Financiera dentro del Plan de Sostenibilidad. En este informe se señala la transparencia de la marca y muestra su

desempeño en áreas sociales, medioambientales y de gobernanza como parte de un proceso de reflexión estratégica para avanzar hacia un futuro más sostenible.

Desde 2019, Tea Shop ha llevado a cabo acciones concretas para avanzar en su compromiso con la sostenibilidad, logrando reducir en 19 toneladas el uso de plástico a través de su proyecto Plástico Cero, sustituyendo materiales convencionales por alternativas biodegradables.

Además, su alianza con Too Good To Go ha permitido salvar 13.212 packs de productos, evitando su desperdicio y reduciendo 33,03 toneladas de CO₂. A esto se suma el impacto de Forest Friendly Teas, una iniciativa que apuesta por la recolección sostenible de tés en zonas salvajes de Asia, contribuyendo a la preservación de la biodiversidad y al desarrollo económico de las comunidades locales.

La marca sitúa al consumidor y su bienestar en el centro de su estrategia, adoptando medidas concretas como la eliminación de azúcares añadidos en sus productos y la garantía de opciones seguras para personas con restricciones alimentarias, incluidas aquellas con celiaquía o alergias. A partir de 2025-2026, sus infusiones y tés estarán libres de gluten y otros alérgenos, en estricto cumplimiento con la información declarada en el etiquetado.

Asimismo, la firma ha mejorado sus fichas de productos, ofreciendo información detallada y verificada sobre ingredientes y funcionalidades. A través de un sistema de auditoría con Silliker (Mérieux NutriSciences), se garantiza la precisión de los datos, incluyendo perfil nutricional, certificaciones y sostenibilidad, promoviendo la transparencia y ayudando a los consumidores a tomar decisiones estando informados.

Desde hace más de 10 años, Tea Shop ha convertido su pasión por el té en un compromiso real con el mundo a través de su proyecto de Té Solidario. Desde sus inicios, esta iniciativa ha canalizado los beneficios de la venta de su Lata Solidaria hacia causas vinculadas con la educación, la sostenibilidad y el bienestar social.

Y es que cada Lata Solidaria vendida ha contado una historia con el propósito de generar un impacto positivo en el mundo. Entre el 2015 y 2018 la marca colaboró con Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) por la lucha contra el cáncer de mama.

El año siguiente, la compañía se unió a la Fundación Vicente Ferrer en el proyecto Bicicletas con Poder, ayudando a niños y niñas de la India rural a continuar su educación al proporcionarles un medio de transporte seguro y eficiente.

En 2020 reforzó su compromiso ambiental colaborando con World Wildlife Fund (WWF) en la restauración de bosques autóctonos, y en 2021 volvió a trabajar con la Fundación Vicente Ferrer en la plantación de tamarindos, promoviendo la sostenibilidad y el desarrollo económico local.

Los siguientes dos años, Tea Shop siguió sumando esfuerzos junto a WWF para cuidar el planeta, apostando por la protección de los océanos y la reforestación. A través de estas iniciativas, reafirmó su compromiso con la conservación ambiental, la economía circular y el impacto social, recordándonos que, incluso los gestos más pequeños, pueden marcar una gran diferencia.