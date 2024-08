Un verano rosado: Un rosado rotundo y gallego

Miña Terra Galega es uno de los paisajes mas lunáticos y maravillosos para elaborar vino. La estructura de los minifundios, el carácter siempre improbable del gallego y la bella rareza de sus costumbres. Se expresan en muchos vinos de difícil clasificación. Si hay algo que por supuesto nunca ha caracterizado cualquier producción cultural gallega es la estandarización. Así, como creemos que necesariamente detrás de cada botella y de cada elaboración hay aventura y manifestación cultural, cualquier etiqueta galaica expresa esa singularidad.

En estas sagas de rosados, bebamos uno que se sale de cualquier norma y previsión. Nunca hubo un vino más alejado de la Provenza francesa. Y a Dios gracias, porque este rosado jugoso y enganchante se construye a partir de la tinta mencía y se desliza en todos sus matices. Como un vino saltarín, pero de una capacidad adictiva que solo necesita el fondo de las cosas que suele coincidir con el de la botella.

La bodega familiar que se inventa este vino es puro Galicia. Defensora a ultranza de ese viñedo, con la convicción de una viticultura nada invasiva, y con la fe en el lenguaje directo de la variedad. Con la poca producción obligada, y el manejo inteligente de la enología y el tiempo justo.

Como algún exégeta ya ha apuntado, beber rosado en ocasiones es un sinónimo de gusto por la frutilla roja, con mayor o menor palidez. No es el caso. Mucho suelo y mucho rumor de la ría de Arosa, en un vino que en su tiempo de vida oscurece veleidades sin perder golosa frescura. Y como de heterodoxos hablamos, esos centuriones de la mediocridad administrativa que son las indicaciones protegidas no consienten que en esa zona de Barbanza e Iria se proteja el vino rosado. Dicen que no hay una comarca más mágica, libre y mistérica como ella. Seguramente porque desconfíen de un vino tan sincero que lo único que resume es la buena uva, la mejor parcela y la brisa del tiempo húmedo. Entre copa y copa apetecer estar «Komo auténticas Kabras».

Bodega:

Entreosrios

Vino:

Komokabras Rosado

D-Mencial

D.O.P.:

No tiene

Pvp:

15,75 euros