Desde hoy Inglaterra solo tiene dos altezas reales

Desde hoy martes 31 de marzo, la Casa Real inglesa tiene dos Alteza Reales menos, Harry y Meghan dejan de ser miembros senior de la Familia Real. Hoy es la fecha para la salida oficial del príncipe Harry del núcleo duro de la Familia Real británica, por deseo de su abuela y también porque fue su regalo de bodas, seguirán siendo duques de Sussex, pero perderán la codiciada distinción de Altezas Reales (His o Her Royal Highness HRH) y la protección que eso les daba, no sólo por dejar de recibir un generoso sueldo, también por el equipo de seguridad que les daba cobertura. Este abandono ocurre en el peor momento y también rompe la cadena de sucesión.

La Reina inglesa pierde a uno de sus eslabones, el sexto, que, con esta crisis del coronavirus, se ha visto lo útil que resulta contar con muchas piezas. Aislada Isabel, contagiado el eterno sucesor, el príncipe Carlos, les quedaba como liberado del covid19 y enlace con el exterior, Guillermo, el primogénito de los que fueron príncipes de Gales, Diana y Carlos.

El joven duque de Cambridge y su esposa, dan muestras, un día sí y otro también, de estar preparados, él y sus tres hijos, para representar a la Institución en cuanto ésta les reclame. La imagen de los pequeños Jorge, Carlota y Luis, aplaudiendo a las ocho de la tarde desde su casa en Norfolk a todos los sanitarios, fuerzas de seguridad y personal entregado a combatir el covid19, se hizo viral en minutos y tocaba la fibra sensible a los ciudadanos de medio mundo. Los nietos de la reina Isabel, son nativos digitales y saben de la importancia de las redes sociales en la eficaz política de visualización monárquica. Harry con su huida les deja huérfanos.

La verdad es que sólo han sido siete días los que ha durado la “ausencia” del príncipe Carlos, que sigue confinado en Escocia. Quizás viendo el peligro del buen papel que hace su primogénito Guillermo, ayer lunes se ponía otra vez virtualmente al frente de la institución monárquica. Con el que ya no contarán para desempeñar papel alguno en representación de la Familia, es Harry. El 7 de marzo se ponía, por última vez, su uniforme de Capitán General de los Royals Marines, cargo que le cedió su abuelo Felipe, cuando se apartó de la vida pública. Harry, “devastado”, como él mismo dijo sentirse, abandona ese cargo y el de comandante de honor de las Fuerzas Aéreas Reales porque así lo firmó con su abuela, la reina, en los tensos y duros acuerdos de Sandringham, que Buckingham anunciaba oficialmente. Él hubiera querido seguir, pero Isabel antes que abuela es reina, le dejaba muy claro a su “muy querido” nieto que su decisión implicaba renunciar a lo bueno y a lo malo. Cuando los Sussex comunicaron al mundo su decisión, antes de reunirse a tratarlo con la abuela que casi se enteraba por la prensa, puntualizaron que trabajarían entre Inglaterra y Norte América, de ahí que se instalasen en Canadá, que al fin al cabo era como tener un pie en casa, al ser un país de la Commowealth y Harry ha sido hasta hoy, embajador de la juventud de esa Mancomunidad de naciones presidida por Isabel II. Sin embargo, esa era la cortina de humo hacia sus verdaderas intenciones; Los Ángeles. Los duques no mentían, L.A también está en el Norte del continente americano y ahí es donde Meghan nació y donde está la industria cinematográfica. Quizás por eso Harry, que ya tenía toda la hoja de ruta en su cabeza, antes del Megxit pedía trabajo para Meghan, a un dirigente de Disney aprovechando un estreno en Londres. Dentro de unas semanas veremos el resultado de esa petición laboral, ya que Meghan ya le ha puesto voz a una historia de elefantes de Disney, que es un animal al que ellos le tienen un especial cariño desde que fueron a un viaje a Sudáfrica. Curiosamente, a Wallys Simpson también le gustaba mucho un animal salvaje, la pantera y también era divorciada, norteamericana y fue, sin ser