José Ortega Cano: “Sé que Ana María no me va a traicionar con nadie, me quiere enormemente y yo a ella”

El colaborador de 'Sálvame’, Jesús Manuel está en el punto de mira del programa y de sus compañeros, tras destapar David Flores que éste habría insinuado en una reunión previa que Ortega Cano se habría saltado el confinamiento tras el estado de alarma decretado por el Gobierno debido a la crisis del coronavirus. Algo que el periodista ni confirmó ni desmintió. Según dijo, el diestro se habría ido a Chipiona a pasar la cuarentena. Una información que quiso aclarar su hija Gloria Camila: “Quiero dejarle claro a Jesús Manuel que el 11 de marzo es cuando mi padre viaja a Chipiona cuando aún se podía viajar. Mi padre en ningún momento se salta el confinamiento y cuando intenta volver a casa se encuentra con la Guardia Civil le dicen que no puede viajar y entonces sigue con el confinamiento en Chipiona”.

Pero la cosa no queda ahí, y es que según Kiko Matamoros, Jesús Manuel no solo le confirmó la noticia del confinamiento sino que además, le contó que que cuando regresase Ana María Aldón de ‘Supervivientes’, iba a dejarla porque no estaba conforme con su paso por el concurso. Unas duras acusaciones por las que ha querido intervenir en directo el protagonista de la historia.

Ortega Cano ha llamado esta misma tarde a ‘Sálvame’: “Me vais a matar del corazón, que lo tengo pachucho. Tener un poquito de respeto, yo entiendo que tenéis que dar cobertura al programa, pero respetar a aquellos que somos jubilados y estamos en la tercera edad”.

“Estamos en Chipiona y salimos el día 11 que el niño no tenía colegio, para nada el día 14”, ha dicho respecto a las acusaciones sobre el confinamiento. “El aire es más limpio y aquí tenemos una casa en la que estamos muy cómodos y muy bien, por eso vinimos. La idea era estar tres o cuatro días aquí, pero nos pilló el confinamiento y fue imposible movernos”, ha matizado.

En cuanto a los rumores vertidos sobre su relación con Ana María Aldón, los ha desmentido y ha aclarado: “De Ana estoy sumamente enamorado y tengo un hijo que es una maravilla, una alegría para nuestra casa y se da cuenta de todo”. Preguntado por el concurso de su mujer, el diestro ha aclarado que “en un principio no me hizo gracia, pero ella me lo pidió y en un principio no me parecía bien, pero ahora tiene todo mi apoyo incondicional”. “Los de nuestra edad queremos que todos vayan a nuestro compás, ella es más joven y entiendo que tuviera esa inquietud. Era una cosa más de pareja. Estoy muy contento de que esté participando”, ha dicho Ortega.

Sobre los rumores que apuntaban a que Ortega Cano no “aprobaba” la relación entre su mujer y Antonio Pavón en ‘Supervivientes’: “Para mi no tiene ninguna importancia. A Pavón le conozco de toda la vida y no, para nada. Sé que Ana María no me va a traicionar con nadie, me quiere enormemente y yo a ella, me ha dado un hijo y estamos contentos y felices”.

El ex marido de Rocío Jurado ha querido finalizar su intervención dejando claro que su paso por el reality solo es una etapa más en la vida de Aldón.