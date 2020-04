Esta es la receta del bizcocho de chocolate extra jugoso de Cristina Pedroche

View this post on Instagram

Bizcocho de chocolate extra jugoso. ❤️ 250 gramos de harina de repostería 2 huevos 250 ml de leche 80 gramos de chocolate en polvo 200 gramos de azúcar Medio vaso de aceite de oliva 1 cucharada de levadura 1 vaso de agua Una pizca de sal Chocolate blanco en pepitas Es muy fácil de hacer. 💪🏽 Huevos y azúcar. Batir. Aceite de oliva, leche y sal. Removemos. Chocolate en polvo. Removemos. Harina y levadura los echamos con colador. Removemos. Vaso de agua hirviendo. Removemos bien. Pintamos bien el molde con mantequilla y echamos la masa. A la mitad echamos las pepitas de chocolate blanco. El resto de la masa. Al final otra vez pepitas de chocolate. Al horno a 180 grados durante 35-40 minutos. Y a disfrutar 🤤❤️