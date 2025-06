Elisabeth, la reina "beauty" casada con el rey del jamón

Barcelona ocupa sin duda el trono de la dermocosmética. Elisabeth Álvarez ha revolucionado el concepto de la estética en España, y, ¿quién lo podría dudar? ¿su primera jugada maestra? La creación de INOUT, el centro de belleza más grande del país, que es un auténtico templo de celebrities, donde no solo se cura el cutis, ¡sino que también se forman leyendas! Esta empresaria, con una visión futurista y un encanto que podría enamorar hasta a la más diva del lugar, lanzó su clínica en la emblemática Diagonal de Barcelona, donde combinó medicina estética con fórmulas personalizadas, rompiendo moldes y conquistando corazones.

Ella también tiene un hueco en el cuore. En verano del 2022 se casó con Enrique Tomás, llamado también el rey del jamón, por haber llevado sus franquicias de ibéricos por todo el mundo. Se dieron el «Sí quiero» en una espectacular masía del siglo XVI en Argentona. Enric Crous, Albert Adrià, Javier de las Muelas o Dulceida, fiel clienta de Cristina, fueron algunos de los invitados. Ambos tienen un niño, Eric. Pero no todo fue un camino sencillo.

Su clave del éxito

Cuando Elisabeth inicialmente inauguró el primer INOUT, la situación era todo menos esperada. La primera persona que cruzó la puerta lo hizo, para su sorpresa, porque pensaba que era una tienda de muebles. Pero, en vez de frustrarse, con la filosofía que la caracteriza, Elisabeth siempre tiene una frase en la punta de la lengua: «La clave del éxito es corregir los errores y seguir siendo constante». Y así lo hizo. Entre tropiezos y caídas, su negocio comenzó a despegar, gracias a su inquebrantable fe en lo que hacía y, por supuesto, a unos buenos consejos que nunca están de más.

Elisabeth Álvarez casada con el rey del jamón Cedida

Al principio, la empresaria tuvo que hacer frente a varios desafíos, entre ellos, solicitar varios créditos, algo que mantuvo en secreto. Ni siquiera su marido lo sabía. No quería que nadie la disuadiera, ¡porque malditos los que dirían que iba a salir mal! «Lo siento», pensó, «voy a aparentar que todo va bien hasta que vea los números en verde». Esa determinación fue la que la llevó a construir lo que hoy es INOUT, asentando las bases de su imperio de belleza. En su mente brillaba la necesidad de crear algo de calidad, donde todas las pieles, sin importar su condición, pudieran disfrutar de tratamientos eficaces. Y ahí empezó su misión: no vender nada que no le merezca la pena en cuanto a inversión y resultados. O como diría ella: «nada de catetadas».

A finales de 2022, con la marca ya bien afianzada, lanzó FENGO, un concepto que ha llevado la belleza al siguiente nivel: tiendas-estudio en aeropuertos. ¡Increíble! Ahora, mientras esperas tu vuelo, puedes conseguir una manicura y darte un capricho con la última crema facial, todo mientras devoras un snack saludable. ¿Quién dijo que en el aire no se puede conseguir la belleza?

La joya de la corona

Pero tampoco nos olvidemos de la joya de la corona: apareció en pandemia. Fue un verdadero rayo de luz disfrazado de nube oscura. Puede parecer paradójico, pero este parón fue un regalo disfrazado de restricciones. En 2023, Elisabeth publicó «Guía para una belleza inteligente», que se colocó en el número uno de Amazon. ¡Y qué decir de su línea de cosméticos! Con su propia marca, Elisabeth Álvarez Cosmetics ha desarrollado más de 50 referencias basadas en su experiencia personal con problemas de piel. Y si creías que esto era todo, piénsalo de nuevo. Elisabeth también es una líder nata, rodeada de un equipo de más de 50 expertos, desde dermatólogos hasta químicos, sin olvidar su carismática presencia en redes sociales, donde conecta con más de 113.000 seguidores.

Elisabeth Álvarez junto a Naty Peluso Cedida

¿Su próximo movimiento? La expansión internacional de FENGO y una nueva gama de cosméticos que continúa dejando huella, porque su sello no solo nos ofrece productos, sino un completo ecosistema que abarca salud, belleza y educación. Porque para ella, una crema no es solo un capricho baladí, es una declaración de amor por uno mismo.