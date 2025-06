La crónica de Marta Robles: "Soy un imbécil. Un gilipollas. Me presionaron, me maltrataron…"

LUNES

Cerdán entrega su acta de diputado. Dice buscar abogado para probar su inocencia (abogado catalán…). Lo sustituyen tres mujeres y un hombre de confianza de Sánchez. Mientras, "El Mundo" publica que el PSOE "presionó" a Ábalos para comprar su silencio y que el propio Cerdán le ofreció un sueldo en una consultora, pagar su abogado y luego rehabilitarlo…

Dicen que Ábalos, Koldo y Cerdán podrían llevar "comisioneando", sacando pasta y pasándoselo pipa con mujeres de pago, desde 2014, desde antes del Peugeot… ¿Y luego en el Peugeot Sánchez no se dio cuenta de la calaña de esos tipos? Demasiada ingenuidad para dirigir los destinos de una nación... Y encima, según algunos, pudo ser elegido de manera fraudulenta.

La noticia más inquietante viene de fuera: el nuevo ataque de Irán a Israel, que certifica la guerra entre dos monstruos con armamento atómico.

MARTES

En medio de la tormenta, ayer el presidente Sánchez inició una ronda de reuniones en Moncloa con sus socios. Primero fue Yolanda Díaz y hoy le toca Junts y Esquerra… Podemos se niega. Y, salvo Yolanda, ninguno quiere foto… Normal, no están las cosas para inmortalizar nada. Que se lo digan a Pilar Alegría, la portavoz del PSOE, que dice, compungida, que no sabe si aparecerán más audios… Los rumores apuntan a que, en nada, conoceremos otros, que afectarían al propio Sánchez. Que él y los suyos pretendan que solo hay tres corruptos en el PSOE a los que extirparon nada más descubrirlos, suena a chiste.

Y entretanto, ay, la guerra Irán/Israel se acentúa.

MIÉRCOLES

Menos BNG y Podemos, todos los socios del Gobierno andan reuniéndose con el presidente y viendo que sacan. A río de vuelto, ganancia de pescadores. Eso deben pensar en Esquerra, Bildu, PNV y Coalición Canaria. Le castigan, sin dejarle caer, sí… pero sus "esto se acaba", suenan pesimistas. El Gobierno ofrecerá explicaciones el 9 de julio. ¿Por qué tan tarde? ¿Quiere pasar el verano como sea y luego centrarse en los casos de corrupción del PP, Gürtel y Kitchen, que cobrarán actualidad? En el impasse, sale a la luz que, en el registro a la casa de Ábalos, en Valencia, una amiga "modelo", actriz porno y paseadora de su perro, llamada Anaís (artísticamente Leticia Hilton) pretendió salir de la casa, con un disco duro guardado vete a saber dónde. Como la Guardia Civil no es tonta, una agente se encargó de cachearla. Y, anda, sorpresa, se había guardado un disco duro, que podría contener información sobre Sánchez, (que está en todos los titulares de la prensa internacional, en mucho apodado como el mafioso; don Teflón…).

El Parlamento está que arde. Feijóo se enfrenta con Sánchez, Abascal le atiza y se va, Rufián no se queda corto y el presidente se pone nervioso y le advierte que no dejará que convierta una "anécdota" en categoría… Se extiende el aroma a legislatura en vías de extinción a la que contribuyen las declaraciones de Page que cree que hay más cosas y que esto… no se puede sostener.

Sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Comparece el líder de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso, Gabriel Rufian. Alberto R. Roldán La Razón

Además, "The Objective", asegura que Cerdán tenía ¡el 45 por ciento! de esa pequeña empresa navarra a la que, inexplicablemente, le encargaban montones de obras…

JUEVES

Colea lo de ayer… A Cerdán, ya sin aforamiento, le investigan cualquier movimiento bancario superior a 300 euros; e incluso pesquisan quién paga el alquiler de su piso en Chamberí, que ronda los 3000 euros y que él no podría afrontar con su sueldo… El portavoz de los socialistas navarros dimite. Ha perdido la confianza, vaya… ¡como su mujer trabajaba en la empresa de Cerdán!... La misma empresa, mira por dónde, a la que la presidenta Chivite, afectadísima, le dio 16 millones. Lo cuenta este mismo periódico y confirma que, en que esos 34 dispositivos digitales encontrados en la casa de Ábalos, hay muuuuchas grabaciones de dirigentes del partido socialista, incluido Pedro Sánchez. ¿Que por qué las guardó tanto tiempo? ¿Estrategia de defensa? ¿Seguro de vida?

Santos Cerdán EUROPAPRESS Europa Press

Y encima hay informaciones de la mujer de Sánchez (a la que Koldo también grabó) y un juez de Badajoz investiga a Leire por haber mediado en el caso del Hermanísimo…

Está todo fatal… ¡para que Tony Bolaños diga que el presidente no llega a agosto!

Sánchez “responde”, anula su agenda oficial.

VIERNES

Y hoy ¡Ábalos habla! "Soy gilipollas, imbécil", dice. Confirma que el disco duro que quiso ocultar contiene mensajes de muchos dirigentes socialistas incluido Pedro y se queja de que Cerdán y Koldo tenían una dinámica previa de corrupción que venían desarrollando desde Navarra y que le presionaron para influir en adjudicaciones de obras públicas… Y añade que Sánchez le maltrató y que mientras defendía a Cerdán quería responsabilizarle a él de toda la corrupción… Poooobre… ¿No les da pena?

Y de lo de aumentar el gasto en Defensa que pide la Casa Blanca, ni hablamos, claro.