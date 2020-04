Toni Acosta parodia la explicación de los ERTE y se hace viral

Toni Acosta cumplió 48 años el pasado sábado 10 de abril, un cumpleaños atípico debido al confinamiento obligatorio por el coronavirus. Un hecho que le ha servido a la actriz para grabar un monólogo explicando una nueva medida para todos aquellos que cumplen años durante esta cuarentena, lo que ha calificado como ERCE (Expediente de Regulación de Cumpleaños Encerrados), parodiando el que hizo en su momento la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

"Tengo que deciros que desde el programa del grupo hemos tenido una idea brillante para todos los que cumplen años en estas fechas. Es un ERCE (Expediente de regulación de cumpleaños encerrados)”, comenzaba Toni y al más puro estilo de la ministra, continuaba la explicación: “A ver si me sé explicar porque hay mucha gente que me pregunta. No es que no compute. Si a ti te encerraron en marzo y estamos en abril, pues sí computa porque es el paso del tiempo. Es una idea que quieren emular en toda Europa. No es que no compute, tú entraste aquí con 47 y ahora cumples 48. Sí computa, no figura, pero sí computa. Todos estos cumpleaños se podrán celebrar más adelante. Así que todos los tauros, aries y géminis cuando todo acabe y podrán hacer una fiesta con los escorpios y sagitarios”.

Muy grande esto de Toni Acosta pic.twitter.com/ahWIzzB09p — Ismael López Martín 🇪🇸 (@ismaelquesada) April 15, 2020

Un divertidísimo vídeo que se ha ganado el aplauso de sus fans y seguidores, que la han convertido en viral en redes sociales, llegando a ser trending topic en Twitter.