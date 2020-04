La Tata de Miguel Ángel Muñoz conoce a José Coronado y es amor a primera vista

MIguel Ángel Muñoz y su Tata siguen con su programa diario de vídeos durante el estado de alarma. En Lacuarentata, el actor y su abuela de 95 años cantan, bailan, mandan mensajes de ánimo e incluso se atreven con la cata de cerveza.

Pero estos días, la abuela ha recibido una sorpresa muy especial. Ha conocido a su actor favorito: José Coronado y la reacción no puede ser más entrañable.

El actor confiesa que es un gran admirador de la “tata”, quien no pudo contener la emoción. “No sé si me voy a enamorar de usted”, aseguró tras su conversación. Una auténtica “historia de amor” que no te puedes perder.