Soraya y su hija Manuela homenajean a todas las madres

View this post on Instagram

Como adelanto para el día de la madre .... “ CONTARÉ HASTA 10” El videoclip , ya está aquí ! (Puedes verlo entero en el link de la Bio) @degraciamanuela 🥰 GRACIAS PAPÁ @michaelhg por ayudarnos a dar forma a estas imágenes y a @christianlopez_warm por editarlo ❤️ https://bit.ly/contarehasta10