Eva González, muy clara sobre Cayetano Rivera y su detención: "No me gusta que digan mentiras"

Acaba de pasar un mes desde la polémica detención de Cayetano Rivera en un conocido restaurante de comida rápida de la calle Atocha de Madrid. Los empleados del local aseguran que se encontraba bajo los efectos del alcohol y que se encaró con ellos, una actitud que provocó la intervención de los agentes, a los que también se habría enfrentado.

Desde entonces, el torero permanece alejado de la esfera mediática, a excepción de los dos comunicados que emitió para cuestionar la intervención de la policía y anunciar que emprenderá acciones legales contra los agentes. El silencio se ha impuesto estas semanas y son las mujeres de su entorno las que han alzado la voz para defenderlo públicamente.

Primero fue su hija, Lucía Rivera, que aseguró que “mi padre tiene cero agresividad y es un tío supercalmado”, y ahora ha sido su exmujer, Eva González, la que ha dejado claro que tiene todo su apoyo.

“Es el papá de mi hijo y claro que lo apoyo, ¿cómo no lo voy a apoyar? Lo que no me gusta es que digan mentiras, porque evidentemente no es asunto mío, pero es el papá de mi hijo y evidentemente lo voy a apoyar”, ha declarado la sevillana ante los micrófonos de la agencia “Europa Press”. Eso sí, prefiere no aclarar si ha podido hablar con él sobre tan delicado asunto y se desmarca de las últimas informaciones publicadas, que sugieren que las heridas que el torero presentaba en su rostro se debían a un accidente en la plaza y no a la intervención de los agentes: “No sé, yo no tengo ni idea de eso, la verdad”.

Cayetano Rivera y Eva González junto a su hijo Gtres

Un tema sobre el que el diestro y su entorno han querido correr un tupido velo y dejar que la Justicia hable por sí sola. Mientras, Cayetano Rivera atraviesa uno de sus veranos más tranquilos sin compromisos profesionales en su agenda, puesto que anunció su retirada de los ruedos para este 2025.

Sin embargo, todavía mantenía algunas faenas en plazas especialmente simbólicas para él, pero el estallido de la polémica le ha llevado a cancelar su presencia para que el ruido del escándalo no enturbie su despedida. El pasado 26 de julio, por ejemplo, estaba previsto que apareciera en Santander en la Feria de Santiago, aunque finalmente no se presentó alegando que padecía una lesión.

Estas últimas semanas ha disfrutado de unos días de descanso en Mallorca con sus hijos, Lucía y Cayetano, una escapada familiar que de seguro le ha valido para reponer fuerzas y cargar pilas de cara al proceso judicial que le espera.