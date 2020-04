Adara y su “nueva ilusión”, Cristian ATM, pillados juntos

Hace tan solo unos días, Adara Molinero confesaba en su canal de Mtmad ‘¡Madre mía!', que tenía una nueva ilusión. Y es que la ex gran hermana relató que había un chico que le gustaba: “Hace poco hablamos por primera vez. Es alguien conocido, nunca os diré quién es, me da vergüenza”, decía. Pero la incógnita duró poco ya que, tan solo días después se descubrió que este enigmático chico era un ex tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ con el que comparte plató en las galas de ‘Supervivientes’: Cristian Nieto o Cristian ATM, como se le conoce.

Aunque en el plató, son varias veces las que tanto Jordi González como Carlos Sobera, han preguntado a los protagonistas de la historia sobre su relación, ambos se han empeñado siempre en desmentirla y aclarar que tan solo son compañeros. Incluso Cristian ha llegado a decir que su “ilusión” no se llama Adara, sino que tiene otro nombre.

Pero mientras Adara y Cristian juegan al despiste, la revista Lecturas les ha pillado abandonando juntos el plató de ‘Supervivientes’. Unas primeras imágenes que demuestran que entre ambos podría haber más complicidad de la que se empeñan en tapar en televisión. ¿Estaremos ante una nueva pareja?