Gianmarco Onestini deja a Adara y se vuelve a Italia

Hace tan solo unos días podíamos ver a la pareja disfrutar juntos de esta cuarentena en uno de sus vídeos del canal Mtmad, así como en sus cuentas de Instagram. Y es que aunque su relación no comenzó con el mejor pie tras finalizar el concurso, lo cierto es que la pareja se ha dado una oportunidad y parece que este encierro estaba sirviendo para afianzar su relación. Aunque según confesaba la pareja, también habían surgido los primeros roces. Pues bien, este viernes 27 de marzo parece que todo ha dado un giro radical: Gianmarco ha decidido zanjar su relación con Adara.

El italiano lo ha contado a través de sus stories: "Quiero decir que yo me voy porque han salido mensajes de Adara que flirteaba con otros chicos. En particular con otro chico, que se estaba organizando para quedar y verse con él. Yo, que he luchado muchísimo para estar con ella. He dejado a toda mi familia y amigos para estar con ella. Descubrir estas cosas me duele mucho porque creo que no me lo merezco después de todo lo que hecho. Las faltas de respeto en una relación son muy graves y esto es muy grave. Necesito un poquito de tiempo. Mi familia me necesita por lo tanto vuelto a casa”.

Una drástica decisión que ha descolocado a los fans de la pareja que no saben si son reales las acusaciones del italiano sobre Adara. Aunque por el momento la ex concursante no se ha pronunciado sobre el tema, ya ha borrado todas las fotografías que tenían juntos en Instagram.