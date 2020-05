Ágatha Ruiz de la Prada, ¿abierta a la reconciliación con Luis Miguel?

Tras muchos días sin verla, Ágatha Ruiz de la Prada ha vuelto a salir a la calle tras casi dos meses en su domicilio de la capital madrileña y es que la diseñadora ha cumplido perfectamente con su confinamiento.

Respetando las horas de salida decretadas por el Gobierno en esta fase cero de desconfinamiento, Ágatha apostó por un look de lo más colorido para la ocasión y es que una vez más marcó tendencia con su original mascarilla en la que se podía ver la cara de su hija Cósima y la suya propia. De lo más relajada durante el paseo pero sin separarse de su teléfono móvil en ningún momento, Agatha eligió falda midi de flores con camiseta azul de rayas y originales calcetines de corazones que combinó con jersey y bolso rojo a juego.

Eso sí, la cara de la diseñadora cambia cuando le preguntan por su ex pareja Luis Miguel, ‘el chatarrero’, con quien asegura que tiene una buena relación y ha estado en contacto durante el confinamiento, por lo que parece que no cierra la puerta a una reconciliación, aunque defiende que no se ha visto durante todo este tiempo. Ep