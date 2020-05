Anita Matamoros se somete a una segunda operación de pecho

Hace unos días vimos a Anita Matamoros en el hospital haciéndose una pruebas, pero la protagonista no desveló de qué se trataba. Una incógnita que ha querido desvelar hoy en su cuenta de Instagram: la hija de Kiko Matamoros y Makoke, pasará se someterá a una segunda operación de pecho.

Tal y como ha relatado la misma Anita, hace dos años pasó por el quirófano para hacerse una reducción de mamas y una mastopexia (elevación). “Tenía el pecho muy caído y quería quitarme porque tenía mucho y me acomplejaba”. Pero dos años más tarde, la influencer ha decidido volver a operarse, ¿el motivo? “Uno de los dos me ha quedado con una cicatriz muy fea porque no se ha curado bien, es algo que estéticamente no me gusta, y se me han vuelto a caer un poco”, ha confesado.

Esta vez, Anita se someterá a un proceso diferente al anterior y recurrirá a las prótesis como ya lo hizo su madre, Makoke, en su momento. “Mi madre se hizo la misma operación y se puso prótesis, por lo tanto me voy a volver a operar y me voy a poner prótesis. Estas aguantan y sujetan, evitan que se caiga”, además de “arreglar la cicatriz” que le quedó de la intervención anterior.

La joven entrará a quirófano el próximo martes 19 de mayo y, tal y como ha contado, publicará todos los detalles de su operación a través de sus redes sociales.