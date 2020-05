Makoke se despide de su madre: “Has dejado un vacío imposible de recuperar”

El pasado viernes fallecía Lourdes Teixeira, la madre de Makoke, a los 90 años en Málaga. Un duro golpe para la colaboradora de ‘Viva la Vida’, que se encontraba en Madrid cuando conoció la triste noticia, y que por el momento no podrá despedir a su madre ya que debido al Estado de Alarma a causa del coronavirus, no se permite el desplazamiento entre provincias.

Por ello ha querido hacer su particular despedida a través de redes sociales, y coincidiendo con el Día de la Madre: “Hoy era tu día, no cabe más dolor y amor, he sido tan afortunada de tenerte... todo lo que nos has dado, ese amor incondicional a tus 6 hijas y a tu marido, te hicieron tan especial, que nos has dejado un vacío imposible de recuperar , pero siempre estarás ocupando gran parte de mi corazón, la familia que creaste seguiremos tal y como nos dejaste, con tu legado basado en el amor, tendré siempre en mi memoria, tu sonrisa, y esa alegría que desprendías, que hacía sentirnos tan bien teniéndote como matriarca, te quiero infinito, siempre, MAMÁ, espero que me des aliento y fuerza para superar tu ausencia... SIEMPRE ESTARÁS”.

Anita Matamoros y Javier Tudela, hijos de Makoke y nietos de Lourdes, también se han despedido de su abuela a través de las redes sociales, recibiendo el calor y cariño de sus seguidores en estos momentos tan duros para la familia.