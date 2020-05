Piden el cese de Paz Padilla en Sálvame

Hacía 70 días que la presentadora de Sálvame no acudía a Telecinco. Era su director, David Valldeperas, quien le recordaba que su último día en ‘Sálvame’ fue el pasado 5 de marzo. Pero a pesar de los aplausos y la calidez con la que se ha producido el reencuentro de la gaditana con sus compañeros de plató, su regreso no ha estado exento de polémica.

Y esta vez no ha sido culpa de los colaboradores, con quiénes no siempre su relación ha sido fluida, ni por las tensiones que genera su puesto al frente del programa con otras “sustitutas” como Carlota Corredera, sino por la falta de empatía y la insensibilidad que ha mostrado al tratar el tema de la muerte de Aless Lecquio.

El fallecimiento del hijo del Conde Lecquio y Ana Obregón, el pasado 13 de mayo en Barcelona a causa de un cáncer, ha conmocionado a todo el país por su juventud. El respeto y delicadeza con la que se ha abordado esta trágica noticia por parte de la prensa, algo que se ganó Aless por su lucha, entereza y solidaridad, se ha visto empañado por la forma en la que Paz ha abordado el tema. Y las redes han estallado pidiendo el cese de Padilla como presentadora.

Sus comentarios se convierten en “Trendic Topic” y las redes piden que no vuelva a presentar “Sálvame”.

Todo ocurrió en un momento en el que uno de los colaboradores aseguró que, en su opinión, los padres del joven, Ana y Alessandro, no estaban preparados para esto. Fue entonces cuando Paz Padilla afirmó: “Bueno, me imagino que nunca estás preparado, pero la muerte forma parte de la vida. Es algo que todos vamos a recorrer ese camino”. No sólo eso. También aseguró que los padres llevan varios años despidiéndose de su hijo y que, por tanto, su muerte puede ser una “liberación” para ellos.

Pero además la gaditana ha equiparado su dolor al que le causó la reciente pérdida de su madre, fallecida en febrero a los 91 años.Esas declaraciones han convertido a la presentadora en trending topic. Críticas, insultos y hasta que “se quede en su casa” han sido las reacciones más repetidas de los usuarios de Twitter ante su insensibilidad y falta de tacto.

Creo que Paz Padilla es la persona menos formada para presentar un programa.



Hoy ha dicho sobre la muerte de Alex Lequio:



“La muerte forma parte de la vida, hay que aceptarla”



No se puede ser más insensible, cada vez que habla suelta una tontería. — Mikel. (@teleespectador9) May 14, 2020

La presentadora ha llegado a comparar el dolor de los padres del joven con el que ella ha sentido tras la reciente pérdida de su madre, que falleció con 91 años el pasado mes de marzo.

Es una sinvergüenza. Como puede equiparar perder a una madre con 91 años, que ya ha vivido, con la muerte de un hijo con 27 años??? 😳 😳 Es idiota de nacimiento la pobre. — Cris 🐶 🐨 (@Crisramales) May 14, 2020

También sus colaboradores le han echado en cara que no esté al tanto de la actualidad del corazón y de Supervivientes

Pero las críticas no sólo le han llegado de las redes. También los colaboradores de Sálvame le han echado en cara no estar al día de las noticias y que se nota que no ha estado viendo el programa. Paz Padilla lo ha negado, asegurando que los ha visto desde casa. Pero, una metedura de pata, la ha delatado: “Sí, que os he estado viendo, ¿si no cómo estoy tan al día de todas la actualidad de Gran Hermano?”.

Sus compañeros, entre risas, han gritado: “¡Supervivientes!” y la gaditana, ha tratado de tirar de humor para minimizar su error. Si ha sido una broma o no, sólo Paz lo sabe, pero en un momento en que su puesto como sustituta de Jorge Javier Vázquez no es tan imprescindible y con Carlota Corredera postulando por él, la cómica debería tener más cuidado con sus palabras.