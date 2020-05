Compromiso de Jaime de Borbón Dos Sicilias y Charlotte Lindesay-Bethune

Se acaba de anunciar el compromiso de Jaime de Borbón-Dos Sicilias, Duque de Noto, con lady Charlotte Diana Lindesay-Bethune, con quien se casará en el verano de 2021. Jaime es primogénito de Pedro de Borbón-Dos Sicilias, Duque de Calabria, y Sofía de Landaluce y Melgarejo. La novia es hija de James Randolph Lindesay-Bethune, XVI Conde de Lindsay, XXV Lord Lindsay of the Byres, y XV Lord Kilburnie, Kingsburn and Drumry, ex subsecretario parlamentario de Estado para Escocia y expresidente del National Trust de Escocia, y de Diana Mary Chamberlayne-Macdonald. Los padres de los novios han otorgado ya su consentimiento.

Jaime, graduado en Derecho y máster en Administración de Empresas, es director de un fondo de capital riesgo. Habla español, inglés, francés e italiano. Es presidente de la Real Diputación de la Orden Constantiniana de San Jorge, caballero de la Orden de San Genaro, de la Orden de Malta y de la Orden de Alcántara. Su abuelo, primo hermano de Don Juan Carlos, fue el Infante Carlos de Borbón-Dos Sicilias, duque de Calabria. Su abuela, la princesa Ana de Orleáns, es hija de los Condes de París. Doña Sofía, su madre, es bisnieta de los Duques de San Fernando de Quiroga. La novia trabajó para la Foreign and Commonwealth Office y entró al Citibank, donde es Assistant Vice-President in Transition Management. Licenciada en la Universidad de Oxford, habla inglés, español, persa y árabe. Tiene dos hermanas y dos hermanos, y el mayor es el actual Vizconde de Garnock.