Sale a la luz el secreto de Lydia Lozano: un polígrafo sobre Ylenia Carrisi

Lydia Lozano vuelve a estar en el punto de mira de sus compañeros de ‘Sálvame’, pero esta vez tiene que ver con uno de los secretos mejor guardados del programa: un polígrafo privado y nunca emitido que se le hizo a la periodista sobre el caso de la hija desaparecida de Al Bano y Romina, Ylenia Carrisi. Y ahora, su programa pretende rescatarlo, algo que Lydia considera una “traición”.

La periodista se sometió al polígrafo en cuestión en 2005, cuando por entonces trabajaba en el programa ‘A tu lado’, bajo la condición de que jamás saldría a la luz, firmado bajo contrato, por lo que Lydia jamás pensó que su propio programa podría desvelarlo. “Se blindaron las puertas. Firmé que nunca se iba a hablar de ese polígrafo. No voy a hablar del tema, pero si sale me iría a mi casa y no vuelvo”, amenazaba la colaboradora entre lágrimas.

Hoy vamos a destapar todos los datos del polígrafo de nuestra colaboradora Lydia Lozano sobre el caso de Ylenia Carrisi hace 15 años. A la vuelta os contamos todo. ¡¡Vais a flipar!! pic.twitter.com/QULxbm4Stg — Sálvame Oficial (@salvameoficial) May 19, 2020

Algo que tanto Jorge Javier como sus compañeros desconocían, excepto Kiko Hernández, que fue el encargado de sacar el tema a la luz. “No voy a decir nada, si se emite me voy”, dijo Lydia Lozano. Dicho y hecho, la colaboradora no ha vuelto esta tarde a su programa por miedo a que se reviva el caso de Ylenia Carrisi que tantos quebraderos de cabeza le trajo.