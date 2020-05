Alba Carrillo confiesa: “Fui al psicólogo porque no quería casarme”

El programa ‘Viva la Vida’ está sometiendo a sus colaboradores a ‘Las escaleras de las emociones’, donde reflexionar sobre aspectos tan delicados de su vida como la culpa, el perdón, el arrepentimiento y el distanciamiento. Esta tarde ha sido el turno de Alba Carrillo, que ha aprovechado para hacer una de sus confesiones más duras.

“Fui al psicólogo cuando Feli me pidió matrimonio porque no quería casarme, sabía que no iba a funcionar. Si hubiera dicho que no, no hubiera tenido que hacerle vivir a mi hijo la situación que vivió. Me casé porque pensé que era lo mejor para mi hijo, porque tomé una decisión y no quise echarme para atrás”, ha confesado.

Y es que Alba Carrillo se desvive por la felicidad de su hijo Lucas, "creo que ya la he superado pero durante tiempo tuve culpa como madre porque quise tomar unas decisiones en mi vida y me sentí culpable por haberle cambiado de vida”. Además, admite que tuvo que “haber reflexionado más a la hora de irme a vivir con Feli o cambiarle de colegio a mi hijo. He sido castigada por mis propios caprichos. He vivido las consecuencias de mis propias cabezonerías”.

En esta misma línea, Carrillo se ha pronunciado también sobre su separación del padre de su hijo, Fonsi Nieto: “Me arrepiento del tiempo mal gestionado por parte de los dos, con el padre de mi hijo, ese tiempo en el que no hemos hecho las cosas bien”. Aunque ahora ambos mantienen una buena relación por el cariño que se tienen, “qué bonito tiene que ser mi hijo para que dos personas que están tan lejos, se acerquen y consensuen por él”.

"He tenido que perdonarme a mí, porque he pedido perdón a otras personas pero cuando una hace cosas mal lo más difícil es perdonarse a uno mismo. Muchas veces echamos la culpa a los demás. Yo me saboteo a mí misma”, ha concluido Alba asumiendo sus propios errores.