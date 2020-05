Omar Montes muestra su faceta más solidaria durante el coronavirus

El ex de Isa Pantoja está pasando una cuarentena de lo más solidaria, y es que el cantante está volcado en ayudar a quienes peor lo están pasando en estos días de confinamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus.

Tal y como ha confesado en exclusiva para Lecturas, Omar Montes, al igual que otros muchos famosos, ha querido aportar su granito de arena en esta lucha. "Con la furgoneta del padre de un amigo llevamos comida y productos de limpieza a la gente que estos días tiene una necesidad real”, ha confesado el ganador de ‘Supervivientes’.

Además, el cantante está volcado en su faceta profesional cosechando éxito tras éxito. El último de ellos, 'Hola Nena’, el tema que grabó junto al concursante de ‘Supervivientes’, Nyno Vargas, que está arrasando en las listas de éxitos.

Y según confiesa a Lecturas, su próxima colaboración le gustaría que fuese junto a su fiel amiga y ex suegra: "Si se me plantea y veo que se puede hacer, me gustaría poder cantar a dúo con Isabel Pantoja”. “Es maravillosa, siempre busca sacarme una sonrisa. Le pido opinión para todo y quiero saber de ella. Es una bellísima persona”, Omar no ha dudado en alabarla y demostrar todo su cariño hacia la tonadillera.