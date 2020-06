Bunbury defiende las teorías de la conspiración sobre el origen del coronavirus

Enrique Bunbury, el antiguo líder de “Héroes del Silencio" ha sido el último en unirse a las teorías de la conspiración sobre el origen del coronavirus, mostrándose de esta manera cercano a la opinión de Miguel Bosé y su rechazo a Bill Gates.

“Una cosa son los intereses y los pensamientos de Bill Gates y de la OMS y otra cosa son los derechos individuales de cada país. No quiero utilizar la palabra ‘dictadura’ tan fácilmente porque hay gente que dice ‘esto no es una dictadura, es una pandemia’. Lo cierto es que hay normas que quieren imponer de forma global que no deben ser aceptadas contra los pueblos independientes”, ha afirmado Bunbury en una entrevista concedida a GQ, con motivo de la promoción de su último trabajo. musical.

Sobre la teoría, apoyada entre otros por Miguel Bosé, que afirman que la Fundación Bill y Melinda Gates planean introducir chips a toda la población mediante vacunas, Bunbury afirma que “yo soy una persona totalmente sana que no tiene la necesidad de... Mira, no tengo miedo, la situación actual se dio con la finalidad de crear un pánico y generar una necesidad. Y yo, no tengo miedo. Considero que la libertad médica es un tema muy importante que la gente no está valorando, que el ciudadano y su médico son quienes deben tomar decisiones. Dejar que las decisiones médicas las tomen gobiernos o instituciones por encima de la gente, es extremadamente peligroso, no es recomendable, no sé a quien se le ha ocurrido pero tira por tierra todos los derechos constitucionales del planeta. La libertad médica es un tema trascendental y el gobierno que se lo salte está cometiendo un acto anticonstitucional".

Sbre la decisión de Donald Trump de sacar a Estados Unidos de la OMS, el artista ha apuntado "no quiero hablar de forma general, pero particularizando solo por una vez y que no se haga costumbre, estoy de acuerdo en algo con Trump”.