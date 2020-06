José Antonio Avilés da el último adiós a su abuela, tras inventarse tres veces que había muerto

View this post on Instagram

Tengo una mezcla de sentimientos brutal, por un lado siento tristeza porque hoy acaba una gran aventura y por otro lado estoy súper feliz por todo lo que he aprendido!!! GRACIAS a todos vosotros que me habéis apoyado desde el minuto 0 y a @supervivientestv por dejarme vivir los mejores tres meses de mi vida... Me llevo a gente increíble en el corazón 😘😘😘 #supervivientes2020 #mediasetespaña #piratamorgan