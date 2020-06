Mila Ximénez confiesa que tiene cáncer de pulmón

Mila Ximénez ha anunciado esta misma tarde que tiene cáncer de pulmón, a través de una llamada telefónica a su programa ‘Sálvame’. Una triste noticia que ha conmocionado a sus compañeros de Telecinco.

Después de sufrir unos dolores insoportables durante ‘La última cena’, la periodista conoció supo que tenía cáncer. “Al día siguiente fui al Deluxe y hablé con Teresa, me hicieron una resonancia y me han dado el diagnóstico, es un cáncer de pulmón. Me lo van a tratar, está localizado pero hay ciertas ramificaciones”, ha explicado.

“A mi un tumor de mierda no me va a parar la vida”, ha confesado la periodista entre lágrimas. “Me da miedo morirme ahora, me cabrea”. Una dura confesión que responde a su ausencia cada tarde en el plató de ‘Sálvame’ tras el confinamiento por el coronavirus.

Tal y como ha contado, esta misma semana comienza el tratamiento y la semana que viene se someterá a la quimioterapia. “Son seis tratamientos cada tres semanas, unos seis meses, pero confío en incorporarme al programa en septiembre. Pero yo lo que no quiero es que me miren como una persona enferma”, ha confesado.

Ximénez ha desvelado que pese a la quimioterapia, podrá disfrutar del verano ya que el médico le va a ajustar el tratamiento para que se pueda ir tres semanas de vacaciones a Marbella con sus nietos a una casa que ha alquilado.

“De esta salgo, no va a poder el bicho conmigo”, ha dicho Mila entre sollozos, mientras ha aprovechado para mandar un mensaje de cariño a sus compañeros que no daban crédito a la noticia. “Quiero que esto no vaya a más, he pasado mucho miedo y lo sigo pasando, necesito dormir y quiero pensar que lo he soñado y que no es verdad, pero vamos a salir de esta”, ha concluído.