Xandra Falcó: “Siento a mi padre muy cerca de mí”

Pocos meses antes de cumplir 34 años, Xandra Falcó hereda de su abuela materna el título de marquesa de Mirabel con palacio familiar en Plasencia; para entonces ya se había casado con Jaime Carvajal y tenían tres hijas; Isabela, Camila y Blanca. No son solo sus estudios de marketing en ESIC los que le ayudan a entrar en 2001 en la empresa familiar, Marqués de Griñón, para crear nuevos proyectos y comercializar los vinos y aceites; sería fundamental su amor a la tierra inoculado por su padre, y eso es lo que le permite liderar una marca puntera en el sector. Ahora tomar las riendas del Círculo Fortuny, que la inesperada muerte del marqués dejó vacante. La hija menos mediática del marqués se parece mucho a él y cree que «mi padre estaría contentísimo con mi nombramiento; a pesar de las circunstancias, sé que le haría ilusión».

-Una muerte inesperada es todavía más difícil de asimilar siempre.

-Fue todo tan repentino que su muerte fue un momento difícil de entender. Ha pasado el tiempo pero resulta difícil y le vamos a echar de menos, pero yo sé que estará por encima nuestro cuidándonos. Yo desde luego le siento muy cerca porque estoy en el campo, en Malpica, y le noto junto a mí.

-¿Se ha instalado entonces en la finca de Toledo?

-Me vine a aquí, a Casa de Vacas, antes del confinamiento, cuando cerraron los colegios llegué con dos de mis hijas, en teoría para quince días, que es lo que iban a estar cerrados y luego llegó mi marido con la mayor, que está estudiando en Nueva York, conseguimos que regresara y nos hemos quedado todos. Y aquí hemos vivido todo lo de mi padre.

-Debe ser difícil pasear por esos viñedos y olivares sin tener a su padre al lado...

-Bueno, como te digo, le siento muy cerca y yo he pasado mucho tiempo en esta casa y por estos campos con él, y, bueno, la verdad es que sí, que Casa de Vacas está llena de recuerdos suyos.

-¿Los proyectos bajo el paraguas del marqués de Griñón seguirán?

-Sí, la bodega y el aceite siguen como hasta ahora y también la idea de continuar trabajando con la excelencia española, que es lo que significa pertenecer al Círculo Fortuny, que fundamos en 2011 y donde hacemos una labor institucional de apoyo a la excelencia de las marcas que lo forman y que son de la talla del Museo del Prado, artesanos como Navascués, cosmética como Natura Bisse o vinos como Marqués de Murrieta.

-¿Compaginará la presidencia del Círculo con el campo, los vinos y el aceite?

-Ya no trabajo en la bodega desde hace dos años. En 2018 se decidió un cambio y yo salí de ella, aunque me quedé como accionista. Mi actividad principal será el Círculo, ahora el aceite lo llevan desde la bodega. Tenemos un consejo de administración con un equipo directivo gestor externo que lo seguirá llevando.

-¿Lo dejó sin mal rollo?

-Claro, de hecho, seguí colaborando con mi padre en el Círculo Fortuny.

-Siempre ha parecido que la hija que estaba más pegada a su padre era Tamara, pero igual no es así.

-Yo he estado mucho tiempo con mi padre mano a mano trabajando, lo que pasa es que he tenido un perfil más en los negocios, con numerosos viajes internacionales, exportamos más del 80 por ciento de la producción.

-¿Le importa que el marquesado de Griñón sea para Tamara?

-No me importa para nada, soy marquesa de Mirabel, que es un titulo precioso que me dejó mi abuela y estoy encantada con que Tamara sea marquesa de Griñón porque nos llevamos todos muy bien.

-¿Qué es el lujo para usted y para su padre?

-Algo excelente y único. Algo singular y bien hecho con horas de trabajo, pero también un momento con alguien, y pienso que en eso coincido con mi padre. Dar un paseo por el campo, mejor si lo das acompañado y si es en familia, todavía más.Eso lo hemos disfrutado muchísimo los dos y era un lujo para ambos.

-¿Será una presidenta continuista?

-Soy hija de mi padre y he heredado muchos valores y una forma de hacer las cosas de él. Obviamente, tengo mi propia visión, que ahora está condicionada por la bajada de ingresos del lujo por efecto del Covid y del confinamiento. Quiero fomentar la parte digital, la venta on line, el apoyo y posicionamiento en el turismo de élite y el apoyo a los maestros artesanos.

-¿Los Reyes les han llamado?

-No, porque hemos estado en un periodo de transición. Hace tres meses que murió mi padre, ha habido un momento de vacío y todo ha estado muy parado, como guardando un duelo. He llorado y me he acordado de él porque obviamente le tengo muy presente.

-¿Cuál es el rasgo que ha heredado de su padre?

-La alegría, la positividad y el ser de verdad. Creo que tanto mi padre como yo somos lo que ves. No hay dobles caras. Somos naturales y auténticos.