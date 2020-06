El ‘Sábado Deluxe’ de anoche tuvo como protagonista la gran bronca entre Jorge Javier y Belén Esteban, que hizo que el presentador abandonara el plató del programa. Un momento que revolucionó a los seguidores del programa que han convertido a ambos en Trending Topic en Twitter. Pero, ¿cuál fue el motivo para semejante rifirrafe?

Después de 102 días sin acudir al plató de ‘Sálvame’ a causa del confinamiento, ya que es paciente de riesgo, la Esteban aparecía por la puerta grande y quiso comenzar su entrevista de bienvenida con Jorge Javier, haciendo un duro alegato contra el Gobierno por su gestión de la crisis del Covid-19: “El Gobierno de este país no ha estado a la altura”.

Un discurso que no compartía Jorge Javier y que así se lo hizo saber. A lo que la de San Blas le respondía que él no la comprendía porque no vivía esta misma situación que el resto de los ciudadanos, un comentario que desató la furia del presentador: “Estoy hasta el mismísimo de que me digan que ‘tú no lo vives’, no te lo voy a consentir. No vayas con ese rollo barato. No me pongas en tu mismo lugar. Me voy a cabrear y mucho. Estoy del discursito de ‘mis amigas viajan en metro’, ¿de qué coño te crees que viven mis hermanas? No vayas por ahí porque vamos a acabar muy cabreados. No me vas a dar lecciones de nada”.

Tras pronunciar un rapapolvo de aúpa, asegurando que su familia lo está pasando “igual de mal”, el catalán confesó que no quería seguir con la entrevista a la Esteban, por lo que decidió abandonar el plató visiblemente enfadado: “¡Aquí todos lo hemos pasado muy mal!”. Mientras la de Paracuellos del Jarama, entre lágrimas, continuaba la entrevista con Lydia Lozano: “Yo no vengo de abanderada de nada ni nadie”.