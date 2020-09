Marta López reaparece tras su despido de Telecinco: “Estoy preparada para volver”

Han pasado dos semanas desde que Mediaset decidiera prescindir de la colaboración de Marta López en sus programas de entretenimiento por su “conducta irresponsable en el ámbito privado con respecto a la toma de medidas preventivas anti Covid-19″. Una dura decisión que dejaba a la colaboradora fuera de “Sálvame” y “Ya es mediodía”, donde trabajaba.

Tras haber dado positivo en la prueba del coronavirus y pasar una cuarentena alejada de las redes sociales, López ha reaparecido en Instagram para agradecer las muestras de cariño recibidas durante estos días, así como para anunciar sus próximos proyectos profesionales. “Hola, pues aquí estoy otra vez, después de algo más de dos semanas… estoy preparada ya para volver”, comienza el vídeo.

“Durante todo este tiempo he estado entretenida en un proyecto que tenía nuevo que en septiembre o en octubre lo sacaremos. Es una aplicación, una aplicación para encontrar pareja, para hacer muchos planes, súper divertida, no va a poder entrar todo el mundo, y poquito a poco ya os lo diré”, ha relatado. “Pero bueno, de momento deciros que he vuelto, que estoy aquí y que muchas gracias a toda la gente que ha seguido ahí. Gracias”, ha concluido la tertuliana visiblemente recuperada.