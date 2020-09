Así se diferencia la gripe, el COVID y el catarro

Juguemos a las siete diferencias. Si juntamos los síntomas del COVID, de la gripe y del catarro nos sale una mezcla en la que todos comparten uno u otro.

¿Cómo sabemos de quién es cada uno? Comenzamos por la gripe. Si tienen tos húmeda, fiebre, estómago revuelto, le duele el cuerpo y la cabeza y no tienen hambre seguramente tengan gripe. Si además de tos seca, la fiebre y problemas respiratorios agudos no huelen las cosas o no diferencias sabores posiblemente se haya contagiado de COVID19. Y si tiene mocos y le duele la garganta eso sería un catarro. Más o menos y de forma muy resumida es lo que dice el nuevo informe de la OMS. Pero es una guía, porque se pueden tener todos a la vez, y ahí sería necesario un test para saber exactamente qué es lo que padecemos.