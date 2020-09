José Antonio Avilés demanda a la mujer que le acusa de estafador

La intervención de Rosi Gallego en “Sálvame”, acusando de “estafador” al tertuliano José Antonio Avilés, ha indignado al colaborador de “Viva la vida”, quien nos dice que “esa señora miente, no le debo ni un euro, y la pienso demandar porque todo lo que cuenta son falsedades. Hablé con ella anoche y me pidió perdón, me reconoció que había entrado en directo en el programa para pasar el rato. Me parece vergonzoso, esta jugando con mi honor a base de injurias y mentiras. No se da cuenta del daño que hace. Rosi es una vecina que conoce a mi familia desde siempre y no entendemos por qué ha hecho esto. En mi pueblo todos saben que no está bien de la cabeza, que incluso tiene un problema, porque es cleptómana, y no le dejan entrar en los supermercados. Sus propios hijos le censuraron ayer su intervención televisiva. Desde luego, ya se puede olvidar de la amistad que mantenía con mi familia.”

Rosi acusó a Jose Antonio de no haberle pagado 1750 euros que le prometió por colaborar con él en un programa de televisión local, algo que Avilés niega tajantemente: “no tengo ninguna deuda con ella, está mintiendo. He pagado todas las deudas que tenía y estoy limpio. Esta señora es mayor y me da mucha pena, yo podría decirle de todo en un plató, ponerla como un “trapo”, pero es que no está bien del coco, dice cosas incoherentes y que no se ajustan a la realidad. Lo siento por ella, pero no me queda más remedio que llevar este asunto al juzgado. Para que no vuelva a repetirse esta situación. Yo, cuando he hecho cosas mal, he asumido mi responsabilidad, pero esto no tiene razón de ser. Y no estoy dispuesto a consentir que se me difame... Su hijo es de mi grupo de amigos y ya le ha tirado de las orejas a su madre, igual que ha hecho su hermana. Rosi no es consciente del daño que puede hacer... y va y me dice que por hablar un ratito en la tele que más da. Es increíble.”